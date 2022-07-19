T1／打球刁鑽、鬥性強　雲豹簽下後衛陳建銘

桃園雲豹職業籃球隊上週簽下陳孝榕後，今再宣布與桃園在地出身、世新大學畢業的陳建銘簽約，2周內與2名大物後衛談妥合約，總經理蘇翊傑說：「會在首輪相中建銘，是因為他屬於後衛中較有對抗性的球員，除了打球刁鑽外，鬥性也相當足夠，給人一種不服輸的感覺，希望他來到我們球隊後能盡可能地發揮，相信他一兩年內就能迅速成長。」





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