T1／打球刁鑽、鬥性強　雲豹簽下後衛陳建銘

桃園雲豹職業籃球隊上週簽下陳孝榕後，今再宣布與桃園在地出身、世新大學畢業的陳建銘簽約，2周內與2名大物後衛談妥合約，總經理蘇翊傑說：「會在首輪相中建銘，是因為他屬於後衛中較有對抗性的球員，除了打球刁鑽外，鬥性也相當足夠，給人一種不服輸的感覺，希望他來到我們球隊後能盡可能地發揮，相信他一兩年內就能迅速成長。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
加入雲豹後，陳建銘最想在場上與隊長鄭瑋、盧捷閔配合，並與「世新幫」黃奕勝、尤楚翔再度連線，希望能從中吸取更多經驗與技巧，另外他透露，最期待在職業戰場上與台中葳格太陽的「丁丁」丁聖儒對位，「我們國中到高中一直都是隊友，當了六年隊友，從沒當過對手，希望未來能在場上對位看看。」
新賽季陳建銘將披上3號球衣，而非選擇過去習慣的12號球衣，他說：「我從國中、高中到大學幾乎都選12號，但進入職業隊想要有新氣象，我的偶像NBA球星Chris Paul也穿3號，希望可以效仿他帶領球隊贏球的領袖性質 ，所以選擇3號。」
今天簽約後，陳建銘立刻投入球隊訓練，更於雲豹所舉辦的桃園新屋「擁豹夢想」夏令營初登場，他表示，之前高中時期有過帶營隊的經驗，但隨著年紀增長，且成為職業球員後，看事情角度也有所不同，他說：「就算比同期隊友晚進入職業戰場，但我不怕起步晚，新人球季主要先做好教練交代的事。」身為桃園人的他，這次回到家鄉打球，希望能用自己的力量幫助球隊贏下更多場勝利，首要目標則是衝擊季後賽，為桃園奪冠。