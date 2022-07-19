張蘭去年疑似譏諷「大S假裝快樂」　大陸網友氣炸了

大S和具俊曄再婚後猶如熱戀中的小情侶，月初被拍到在台北東區等紅燈，夫妻倆不僅十指交扣，還環抱成麻花捲，羨煞外界，而大S前夫汪小菲也和女友張穎穎打得火熱，上個月同遊「姻緣勝地」杭州法喜寺，感情似乎不畏外界閒言閒語，穩定發展中。然而，近日大陸網友挖出汪小菲母親張蘭，曾經暗諷大S「假裝快樂」的證據，引發輿論不滿。
微博瘋傳張蘭去年9月15日在抖音的發文，當時汪小菲爆發「漢奸論」失言風波，大S放話要離婚，男方試圖挽回，沒想到，張蘭寫了一段話：「如果一個人一直快樂，那一定是裝的；一直不快樂那一定是自找的。」有網友問：「這句話是說給大S聽的吧？」留言區顯示張蘭按讚。
就在2個多月後，大S和汪小菲宣布離婚，如今大陸網友無法接受張蘭當時點讚的動作，「一家子戲沒完沒了」、「蘭女士真的很惡」、「真是個戲精啊」、「離大S遠一點」、「大S離了婚才是真正的快樂」、「裝的又怎麼樣，一生要強，裝一輩子」、「這種人層次真的好低」，不過有人覺得大汪都已經離婚，翻出去年的紀錄不太厚道。
對於按讚網友留言，張蘭曾解釋：「每一條評論我都認真對待，無論什麼內容，大家都是用心，我必須認真點讚。」但後來似乎是避免再起爭議，張蘭都會看過並挑選留言，認同的才會點讚表態立場，類似情況也漸漸減少。（編輯：楊穎軒）