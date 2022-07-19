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東奧會徽創作者野老朝雄來台　「連結展」今誠品信義登場

▲東奧會徽創作者野老朝雄首次來台策展，「connect連結」展今（19）日於誠品信義登場。（圖／文化總會提供）
▲東奧會徽創作者野老朝雄首次來台策展，「connect連結」展今（19）日於誠品信義登場。（圖／文化總會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-19 14:30:072022-07-19 14:42:41

2021年東京奧運會徽創作者野老朝雄首次來台策展－《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》今（19）日正式於誠品信義店開展！野老朝雄此次親自來台策展，除了展現出對藝術及作品的堅持及用心，對台灣有著特別情感的他，特別帶來日本311大地震祈福展品「2020東松島千紙鶴千中選一」、創作東奧會徽的經典紋樣「組市松紋」等，展現台日堅定的友誼。

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▲日本311大地震祈福展品「2020東松島千紙鶴千中選一」。（圖／文化總會提供）
▲日本311大地震祈福展品「2020東松島千紙鶴千中選一」。（圖／文化總會提供）
野老朝雄是日本藝術設計圈領航人物之一，活躍於建築、藝術、設計、時尚等多元領域，並任教東京大學，亦曾在武藏野美術大學、東京造型大學等校授課。2001年因911事件開啟圖紋創作之路，致力創造眾多「可以連結的事物」，並將藝術紋樣跨界呈現，例如與時尚品牌三宅一生BAO BAO及衝浪品牌Quiksilver聯名合作、大名古屋大廈與FRP／F town外牆設計、東海汽船船體設計等。

文化總會與誠品文化藝術基金會及「Taiwan Pitch國際紀錄片人才培育暨拍攝邀請計畫」合作，共同邀請設計2020東京奧運及帕運會徽的藝術家－野老朝雄來台展出，今天在誠品信義店舉辦開幕記者會。

野老朝雄表示，此次展覽的主題是「連結」，代表各種連結，如過去與未來的連結，也希望此次展覽可以成為日後與台灣的連結，他更打趣地說，「我連下次要來台灣辦展的LOGO都擅自先想好了。」

文化部長李永得表示，過去因疫情影響，導致了人與人之間的隔離，這次展覽主題「連結」，在疫情後更具意義。

文總副會長江春男表示，文化總會作為文化平台，不僅希望連結台灣文化，更是將台灣與國際連結在一起。文總秘書長李厚慶提到，野老朝雄有感於世界局勢紛擾，特別希望用他的作品，為世界、也為台日兩國的民眾，帶來更多祝福。

▲《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》即日起至8月14日在誠品信義店登場。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.19）
▲《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》即日起至8月14日在誠品信義店登場。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.19）
《野老朝雄”連結”展 ASAO TOKOLO [CONNECT]》即日起至8月14日在誠品信義店登場，除了1樓入口處兩排立體設計「野老連結積木」立刻吸引民眾目光，6樓展場也由野老朝雄連日親自在場監督打造。

此次台灣展覽特別帶來多件新作首次曝光，像是體現美學黃金比例的「碰碰熊（KumaponG）」圖紋、與建築師鶴岡信太郎及小平裕子共同創作，以311大地震時全球贈予日本宮城縣的紙鶴所打造的「2020東松島紙鶴千中選一」、以4米高巨幅投影呈現近300幅經典紋樣作品，及紋樣磁鐵自由拼貼重組等，另外，誠品生活南西、松菸店也有延伸展覽，讓台灣粉絲大飽眼福。

▲野老朝雄示範展場的椅子都能連結成不同圖案。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.19）
▲野老朝雄示範展場的椅子都能連結成不同圖案。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.19）
野老朝雄提到，此次除了平面作品，還展出立體、影像作品，並讓民眾能夠互動，像現場的椅子都能連結成不同圖案、紋樣磁鐵能自由拼貼重組、還有投影互動裝置。

▲野老朝雄介紹「創造空」展品，凸顯了台日連結與友好。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.19）
▲野老朝雄介紹「創造空」展品，凸顯了台日連結與友好。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.19）
他說，「創造空」是指從元件到複雜排列，組成的空間，作品創造出許多模式，這區的作品特別感謝台灣朋友的幫忙，元件之間連結的黑色束帶，當時受疫情影響，日本都買不到，感謝台灣朋友幫忙帶到日本，讓他完成作品，他笑說這區的展品是「台灣零件，日本組裝，再送回台灣展覽」，凸顯了台日連結與友好。

文總表示，野老朝雄此次來台策展活動之一，特別邀請台灣民眾依照特殊步驟折出「野老紙鶴」，並融入展場，成為此次展覽中「現地」與民眾共同創作的獨特作品「祈福千紙鶴」，一起為日本、台灣及世界祈福，文總也邀請多位名人共襄盛舉，包含樂團滅火器、歌手吳汶芳、榮獲葛萊美獎的設計師李政翰及于薇等。

野老朝雄說，在日本紙鶴可以運用在婚喪喜慶中，喪禮會用白色紙鶴、喜慶則會用紅色或繽紛的顏色，自己研發出的折法，與傳統紙鶴略有不同，更容易平穩的站立於平面上，他稱之為「野老紙鶴」。

▲野老朝雄與台灣民眾共同創作「祈福千紙鶴」，他建議民眾以小朋友的視角，由下往上觀賞紙鶴成群的壯觀景象。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.19）
▲野老朝雄與台灣民眾共同創作「祈福千紙鶴」，他建議民眾以小朋友的視角，由下往上觀賞紙鶴成群的壯觀景象。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.19）
他說，此次「祈福千紙鶴」是跟台灣當地的朋友一同製做，數量約1000隻，民眾如果到這區參觀，能以小朋友的視角，由下往上觀賞紙鶴成群的壯觀景象；漢字十分有趣，祈福的「祈」與折紙鶴的「折」很像，希望大家在折紙鶴時，能把祈求和平的願望，寄託在紙鶴中。

誠品文化藝術基金會表示，野老朝雄7月23日將與台灣知名設計師聶永真對談「創作的思考」，探索如何透過作品從「斷裂」中創造「連結」，現場150席名額秒殺，向隅民眾可透過展覽facebook活動專頁直播同步參與。7月24日還有紙鶴手作工作坊，邀請大小朋友報名參加，與野老朝雄一同折紙互動。

▲野老朝雄示範「野老紙鶴」折法。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.19）
▲野老朝雄示範「野老紙鶴」折法。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.19）
即日起至8月10日，於FB或IG限動分享文總粉專《野老朝雄"連結"展 ASAO TOKOLO[CONNECT]》貼文，並至文總一樓出示給工作人員，即可免費索取千紙鶴專用紙；誠品人會員於全台誠品書店消費，不限金額，也可獲得千紙鶴專用紙，跟著野老朝雄特殊折法，即能折出美麗的祈福紙鶴，完成後交給全台「誠品書店服務台」，紙鶴將於展覽中展出。

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