中市聯勤招待所變身社福基地　8月開工

台中市政府今 (19) 日舉行線上市政會議，市長盧秀燕表示，聯勤招待所（原美軍俱樂部）廢棄多年，將改建成地上 4 層、地下 3 層「非營利組織與志工發展中心」，工程已於 7 月 13 日決標，將於 8 月開工，預計 2024 年底完工。將讓市民擁有樹木林蔭環繞的社福基地。

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盧秀燕表示，西區聯勤招待所廢棄多年，經前市長胡志強與時任立委的市長盧秀燕積極爭取，國防部無償移撥作為社會福利設施用地，期間歷經文資處列冊追蹤、植栽保存議題、預算刪減、興建計畫變更等過程約 10 年，上任後以社福基地、保護老樹、保護文史等三方面並進加速進行。

盧秀燕指出，聯勤招待所具文化場域內容、也有逾半世紀非常漂亮、有歷史的老樹，她上任後秉持「開不了工的要開工，完不了工要完工」的理念積極推動，尊重與廣納團體及在地居民需求，並調整規劃內容，採新舊共融設計，保留原基地樹木，也保存地方鄰里記憶，讓工程能順利進行，未來將成為台中市社會福利及志工中心的培育搖籃，提供社會服務及福利、長者照護、婦女及嬰幼兒日間托育等服務。

此外， 6 個月至 5 歲的嬰幼兒疫苗即將開始施打，盧秀燕表示，屆時有快打站、醫療院所供家長選擇。市府預計 7 月 22 日起啟動施打服務，將開設四天快打站，由民政局造冊通知，家長只要按照指定時間、地點，帶著嬰幼兒到場施打即可；另合約醫療院所已開放預約，當日起同步施打，家長也可帶著嬰幼兒自行前往。