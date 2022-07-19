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陳時中稱雙城論壇目前不宜辦　柯文哲：不敢講上任停辦？

▲針對陳時中指出現階段不宜舉辦雙城論壇的說法，台北市長柯文哲19日回擊，喊話陳時中「敢不敢表明上任後停辦雙城論壇？」（圖／台北市政府提供）
▲針對陳時中指出現階段不宜舉辦雙城論壇的說法，台北市長柯文哲19日回擊，喊話陳時中「敢不敢表明上任後停辦雙城論壇？」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-07-19 14:43:38

台北上海雙城論壇於今（19）日登場，因應疫情緣故，今年論壇仍舊維持視訊會議方式舉辦。不過在舉辦前，「辦與不辦」的問題已經引發外界熱烈討論。對此民進黨台北市長參選人陳時中今日上午受訪時，仍舊表示現階段不宜舉辦雙城論壇。對此台北市長柯文哲受訪時反問，不喜歡政治人物嘴巴上講一套，實際做的又是另一套，「陳時中敢不敢直接說上任停辦雙城論壇？或者上任後把台北的中國大陸企業全部趕回去？」

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柯文哲表示，自己還是那句話，「不是關係不好不辦，而是關係不好才要辦」，這樣才能解決問題。「理性、務實、科學，面對問題是解決問題第一步。」柯文哲說，台灣現階段對中國大陸的貿易金額越來越高，可以說是被鎖進中國的經濟圈，「啊這不是賣台的行為嗎？還在執行什麼賣台的陰謀？」

而針對陳時中今日上午指出「雙城論壇目前不宜舉辦」一事，柯文哲則表示，自己還算是比較誠實的政治人物，「是就是，不是就不是。陳時中你要不要直接公開表明上任後不要辦雙城論壇？或者上任後把台北的中國大陸企業趕回去？」柯文哲直言，每次都嘴巴講一套，實際做的又是另外一套，這是他最不喜歡的。

至於共機擾台的問題，柯文哲也直言「共機擾台視總統職責，還是台北市長的職責？」柯文哲說，共機擾台問題沒辦法解決，並不是他要去面對的問題，而是總統。柯文哲更進一步比喻，美蘇冷戰的時候，白宮還是有專線直通克里姆林宮，「今天不應當兩岸之間通通都從已讀不回，到變成不讀不回、到全部都斷掉，我一直覺得這不是理想的狀況。」

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