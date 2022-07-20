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七夕浪漫約會！《原子少年》逛法式花園　林佳辰跳香水舞

▲七夕情人節最浪漫約會！法國嬌蘭在台北華山創意園區打造夢幻「BEE GARDEN法式花園」，7/23(六)邀來當紅《原子少年》地球五位成員，林佳辰、林煥鈞、黃文廷、周祖安、周子翔現場表演性感香水舞〈Bad Bad Love〉。（圖／野火娛樂提供）
▲七夕情人節最浪漫約會！法國嬌蘭在台北華山創意園區打造夢幻「BEE GARDEN法式花園」，7/23(六)邀來當紅《原子少年》地球五位成員，林佳辰、林煥鈞、黃文廷、周祖安、周子翔現場表演性感香水舞〈Bad Bad Love〉。（圖／野火娛樂提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-20 07:01:00

七夕情人節即將到來，推薦近期最浪漫的約會攻略！法國嬌蘭歡慶經典香氛「花草水語系列」全新上市，將在台北華山創意園區打造夢幻「BEE GARDEN法式花園」，7/23(六)竟邀來當紅《原子少年》地球五位成員，林佳辰、林煥鈞、黃文廷、周祖安、周子翔現場表演性感香水舞〈Bad Bad Love〉，太浪漫了一定要到現場pick你的本命！

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法國嬌蘭經典香氛「花草水語系列」全新升級上市，調香師幻化出12款各自詮釋自然寓言的香氛，捕捉世界各地的浪漫花園。7/21～7/24特別於台北華山創意園區打造「BEE GARDEN法式花園」，搭配一系列體驗活動還能獲得專屬贈品。

▲地球組的《朝著遠得要命的星球起飛》，帶動全場觀眾歡樂氣氛！（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》終局之戰總決賽後，鐵粉們有機會可以再見到《原子少年》地球五位成員。（圖／野火娛樂提供）
最讓人興奮地，是7/23(六)當天邀來當紅《原子少年》地球五位成員，超人氣「Ending妖精」林佳辰、林煥鈞、黃文廷、周祖安、周子翔，五位成員難得現身表演性感香水舞。《原子少年》終局之戰總決賽後失落的鐵粉們，一定不能錯過到現場pick本命的大好機會！

▲嬌蘭將在華山打造浪漫快閃「Bee Garden法式花園」。（圖／嬌蘭提供）
▲嬌蘭將在華山打造浪漫快閃「Bee Garden法式花園」。（圖／嬌蘭提供）
除了現場表演，《原子少年》地球五位成員還將公開各自的花草水語淡香水款式pick。鐵粉們特別注意！7/23(六)《原子少年》表演當日，完成「BEE GARDEN法式花園」闖關挑戰並體驗新品，前100名即可獲得限量體驗禮「蜂印蜜意手環」#地球紅，超特別配色讓你把《原子少年》pick的花草水語淡香水疊香噴在手環上帶回家！（#地球紅數量有限贈完為止）。

▲《原子少年》地球五位成員，現場將公開各自pick的花草水語淡香水。（圖／嬌蘭提供）
▲《原子少年》地球五位成員，現場將公開各自pick的花草水語淡香水。（圖／嬌蘭提供）
嬌蘭「BEE GARDEN法式花園」打造三大蜜境體驗區，以蜜蜂與大自然為靈感來源的經典三大系列－花草水語淡香水、皇家蜂王乳保養以及KISSKISS法式之吻唇膏為主角，只要於活動期間前來體驗聞香、完成Bee Game闖關遊戲，即可獲得專屬香氛手環與蜜源種子袋；7/21～7/24每日前100名體驗，加碼再送極地湧泉面膜與花草水語針管香水；消費滿額更享最多四重好禮。

▲嬌蘭Bee Garden華山限定，7/23原子少年日加碼體驗禮「蜂印蜜意手環#地球紅」。（圖／嬌蘭提供）
▲嬌蘭Bee Garden華山限定，7/23《原子少年》日加碼體驗禮「蜂印蜜意手環#地球紅」。（圖／嬌蘭提供）
另外，深受大小朋友都喜歡的「小小兵」，來到遠百信義A13獨家開展啦，適逢超人氣電影《小小兵2：格魯的崛起》上映，即日起至8/3打造小小兵奇幻視界全台獨家快閃店，不只引進Bob的1：1等身公仔全新亮相，還有限量開賣的夢幻逸品，及好拍又好玩的小小兵鐵粉拍照區。而且到店打卡還送小小兵頭套，快帶另一半來裝萌。

從日本名古屋來台的NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司專賣店，即日起至7/27(三)於新光三越台北站前店快閃登場，全新七夕限定口味「薔薇荔枝」限量發售！再推出限定兩款福袋，可以一次擁有人氣貓咪吐司、品牌帆布提袋還有貓咪口罩；快閃期間每日前10位，於櫃上消費滿250元即加贈價值250元品牌禮包，貓奴們快來朝聖打包，回家和另一半一起浪漫下午茶。


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