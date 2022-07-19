特企／2022花蓮金針花季漫步花海解憂　8月4日正式開跑

我是廣告 請繼續往下閱讀
8月4日起，富里鄉農會將推出六十石山－忘憂尋秘記Find Love主題系列活動，內容包含「尋美好」全新三大秘境亮點打卡抽好禮、「尋好禮」富麗忘憂券免費送、「尋祝福」忘憂祈願、「尋力量」幸運香氛袋．大自然調香師體驗活動等，並特別推出「尋開猩」第二彈福猩LINE動態貼圖，延續第一彈福猩的療癒魅力，再加入福猩的田園好朋友梅花鹿、黑熊、松鼠等角色，讓他們與福猩一起快樂動起來，代替大家傳遞更多愛的語言以及暖心祝福；8月4日至9月30日期間並提供8人成行之一日與二日遊程，要帶遊客一探六十石山金針花海。
玉溪地區農會則以赤科山仙旅奇緣為主題，將於8月6日、8月20日、8月27日辦理「嘉年華環山遊藝巡演」，邀請活潑可愛的小丑及千變萬化的魔術師，沿著赤科山道路於各店家巡遊，與上山賞花的民眾做互動表演；並推出「針優惠樂遊券」、「格上租車針好康」購物、用餐、租車都能享優惠；8月18日、8月19日、8月25日、8月26日則提供「漫遊小巴一日輕旅行」，8個小時深度認識赤科山，讓漫遊更忘憂。
除上述活動，今年度兩家農會更開發出多種創新產品，富里有金針花貢丸、金針蜂蜜飲、金針花肉圓、忘憂佛卡夏、福猩米餅-麻辣風味，玉溪則推出港式金針餃、蜜香紅茶涼糕、蜜香菊花冰糕、花季限定文創商品(馬克杯、木質明信片、小方巾)等；要讓今年花蓮金針花季好看、好玩、好買又好吃！
縣長徐榛蔚及富里鄉農會、玉溪地區農會誠摯歡迎大家這個夏季到花蓮金針花山忘憂療愁慢漫遊，舒緩疫情與生活中的煩惱焦慮，但也提醒大家出門遊玩注意防疫，才能在金針花海中安心享受美好假期時光。