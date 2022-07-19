見愛貓打針！男童哭天搶地崩潰 網笑：打在喵身痛在奴心
這孩子一定是個好貓奴！菲律賓一名小男孩日前在醫院子裡，著急得當場放聲大哭，不僅讓小姊姊哭笑不得地架住他，也讓一旁的大人有些傻眼，讓人以為發生什麼大事，但是真相一曝光網友都笑說：「打在喵身痛在奴心啊！」
原來這是菲律賓民間非營利性動物福利組織Animal Kingdom Foundation（AKF）日前下鄉替村子裡的毛小孩免費施打疫苗，這天輪到男童家附近，當醫護人員抓起男童的橘白小貓準備打針時，小弟弟突然覺得這是一件多麼恐怖的事，竟然放聲嚎啕大哭，急得想要從大人的手裡救出自己的小貓。一旁男童的小姊姊只好哭笑不得地架住他避免他亂來，還有路過民眾好心安慰他，不過他激動的完全聽不進去，一心只想帶回自己的小貓咪！
幸好獸醫師很快就替小貓施打完疫苗，趕緊將小貓還給小弟弟，他這才小聲啜泣地拎著貓咪快步逃離現場！網友看了影片都忍不住笑說：「這小男生長大肯定是個愛動物的人」、「小男生好棒，他是真的擔心他的貓咪」、「哭得好悽慘，看得出來他是真的愛貓咪」、「還以為是他打針，結果是貓咪（笑）」、「從小就是個忠心的小貓奴，長大鏟屎的路一定前途無量」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）