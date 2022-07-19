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中山大學獲教育部准設醫學院　新建醫學大樓拚明年底啟用

▲中山大學今（19）日在仁武校區舉行醫學教學大樓新建工程開工儀式，並宣布昨天獲教育部同意新設醫學院。（圖／中山大學提供）
▲中山大學今（19）日在仁武校區舉行醫學教學大樓新建工程開工儀式，並宣布昨天獲教育部同意新設醫學院。（圖／中山大學提供）

記者李琦瑋／高雄報導

2022-07-19 15:43:11

中山大學今（19）日在仁武校區舉行醫學教學大樓新建工程開工儀式，並宣布昨天獲教育部同意新設醫學院，盼成為大高雄地區第一所國立醫學院，並結合校內既有材料、資工、電機等科系的研究能量，培養「醫學科學家」，新建醫學教學大樓預計112年12月底完工啟用。

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中山大學表示，繼申設學士後醫學系成功，昨天獲教育部同意新設醫學院，原隸屬理學院的生物醫學研究所、醫學科技研究所、生技醫藥研究所、精準醫學研究所、臨床醫學科學博士學位學程及後醫系均調整至新增的「醫學院」。

中山大學校長鄭英耀表示，為解決長期南北醫療資源失衡，高屏澎醫療人力不足問題，中山大學以「改善與縮短南北區域醫療資源差異」為願景新設醫學院，除成為大高雄地區第一所國立醫學院，更結合校內研究能量，培養「醫學科學家」，發展不同於傳統醫學院的跨域醫學人才，奠立拓展醫學領域的基石。

鄭英耀指出，仁武校區預計朝4年內先完成醫學教學大樓、醫學研究大樓、大愛樓（解剖實驗大樓）及教職員生宿舍與餐廳等4棟校舍建置為目標，主要提供1系5所學習研究空間。

醫學教學大樓共地下1層、地上6層樓、3,160坪，獲校友、巴巴事業股份有限公司董事長黃烱輝承諾捐贈近4億元興建，經學者專家規劃設計，於111年6月取得建築執照；大愛樓（解剖實驗大樓）2層樓780坪，已於111年5月完成細部設計，已申請都市設計審查，相關經費也獲得多位校友簽署捐贈意願書。

鄭英耀表示，仁武校區已規劃建置AI醫學、智慧建康及生態休憩3大園區，以此做為發展醫學研究及培育醫事人才的基地，善盡大學社會責任；中山的理工海文理管領域的優勢將擴展至醫學領域，朝AI人工智慧的遠距醫療、精準及預防醫療等方向發展，培育智慧醫療人才，帶動大高雄區域及南台灣醫療產業鏈發展。

另外，後醫系111學年度將禮聘醫學科技研究所合聘教授、高雄醫學大醫學系暨醫研所教授陳彥旭出任系主任，借重其在醫界30年的豐厚經驗，領軍中山大學後醫系。

陳彥旭表示，盼藉由綜合大學多元化的薰陶，培養具跨域創新與人文素養的良醫，而非醫匠。團隊經過長期規劃，依據醫學教育問題與醫療疾病趨勢編排系列課程，盼學生可循序漸進、嚴謹學習，減少學年間的學分落差。

陳彥旭說，由於政府的期許是期待藉由培養後醫系公費生，能夠實踐醫療平權，縮小醫療資源分不均，課程規劃1、2年級服務學習，3、4年級社區實習，透過實際下鄉義診，與偏鄉醫院教學合作，敦聘偏鄉醫生作為業師，培養學生偏鄉關懷的志向，避免「偏鄉」變成一個遙遠又空泛的名詞。

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