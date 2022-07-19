超級寵妻！81歲泰國爺爺親手打造「童話馬車」給失憶症妻
白頭偕老大概是所有少男和少女們心中的夢想，泰國碧武里府（Changwat Phetchaburi）有一名81歲老爺爺便手工打造一座宛如迪士尼動畫才有的「夢幻馬車」，推著罹患阿茲海默症的愛妻出門散步、野餐，兩人鶼鰈情深的過程被網友拍下，並上傳到社群平台，引起廣大網友們的迴響。
TikTok用戶tuktasunisatukta近期分享一則影片，主角分別是81歲的敦吉爺爺與83歲的諾伊奶奶，短短67秒的影片中，可以看見敦吉爺爺先協助諾伊奶奶從椅子上移動到滑板上，然後推著她到一座大型木製箱子前，協助愛妻坐進去，爺爺便推著大木箱走出家門。
網友解釋，其實諾伊奶奶於10年前罹患阿茲海默症，認知和行動力都有漸漸退化的跡象，醫生便建議家屬要多多帶她出門走走，不要悶在家裡，以免病情加速退化。於是，敦吉爺爺就決定要常常帶妻子出門走走，他不用現成的輪椅，而是參考電視和報紙資訊，親手打造一個木製行動推車，八角形、各面都有窗、裡面還有小桌子可以放下午茶，愛妻之情溢於言表。敦吉爺爺表示，他每天都會推妻子出門買飯、散步，偶爾妻子心情好，還會一起去野餐和喝下午茶。他說不管累不累，都要帶妻子繼續出門，一起相伴到老。網友們看到這對老夫老妻的互動，都相當感動，紛紛留言表示比起高富帥配白富美，覺得這才是夢幻般的愛情吧！