夫妻檔吸金近10億　多層轉帳洗錢藏匿

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刑事局偵查第六大隊獲報，指稱有人以投資當鋪、布廠、土地開發等名義，向不特定民眾吸收資金，並以「每投資新臺幣(以下同)100萬元，每月可獲得2萬至3萬元不等之高額紅利(利息)，藉以吸引被害人陸續投入資金，被害人起初投入部分資金，並得到數期報酬後，即信以為真，除投入自身全部積蓄外，還邀集、介紹親友加入擴大投資，等到數月後均未能如期收取保證之紅利(利息)，聯繫林姓負責人遲遲未獲回應，方覺慘遭吸金詐騙，多名被害人辛苦一輩子積蓄化為烏有，欲哭無淚，遂聯合向本局偵查第六大隊報案。
警方深入追查後發現，林姓主嫌以投資當舖、土地營造、建築、染布工廠、咖啡廳等多項事業，營造事業成功，獲取高額利潤之假象，並陸續以上開事業所成立之多家公司，開立生意往來之客票，並將面額10萬到100萬元不等之客票交付投資金主，作為投入資金之抵押，使金主陷於錯誤，陸續將投資款項匯入指定之帳戶，警方清查金流發現林嫌再使用數十本人頭帳戶，最多轉帳5層進行洗錢，以規避警方查緝。最後才將犯罪所得用以購入私人房產、繳納儲蓄型保單、進口轎車及現金領出花用藏匿。
專案小組於先後去年及今年持臺灣彰化地方法院核發11張搜索票，兵分多路前往臺中市、彰化縣等地區執行三波搜索、傳訊行動，全案於111年6月24日將林姓主嫌等3人移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。
檢警清查金流，發現吸金詐騙金額近新臺幣10億元，部分被害人因怕身分曝光名譽受損不敢報案製作筆錄，目前已清查完成之被害人數10人。為保護被害人財產，專案小組搜索查扣此一犯罪集團名下Benz等6部高級房車(市價近300萬元)，另向臺灣彰化地方法院聲請財產扣押儲蓄型保險保單7張(保單價值近300萬)、不動產3處 (銀行估價5,204萬7,066元)。是類吸金投資歪風盛行，切勿因一時貪圖高額獲利而投資受騙，警方呼籲受騙民眾勇於出面製作筆錄並據以提告求償。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。