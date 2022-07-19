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口罩禁令再放寬！醫提醒1原則：還是要「帶」口罩

▲中央流行疫情指揮中心今（19）日再放寬口罩禁令，騎機車、腳踏車與戶外空曠處從事工作者可免戴口罩。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中央流行疫情指揮中心今（19）日再放寬口罩禁令，騎機車、腳踏車與戶外空曠處從事工作者可免戴口罩。（示意圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／台北報導

2022-07-19 17:01:00

中央流行疫情指揮中心今（19）日再放寬口罩禁令，騎機車、腳踏車與戶外空曠處從事工作者可免戴口罩。對此，振興醫院感染科主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時建議，民眾與不特定人士接觸時都應戴好口罩，即使口罩禁令放寬，但身上仍應「帶口罩」，與他人接觸時還是要戴上口罩。

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今中央流行疫情指揮中心宣布，騎機車、腳踏車與戶外工作者於空曠處工作時可免戴口罩，而唱歌等活動仍須戴口罩。針對戶外散步，指揮官王必勝於疫情記者會中回應，散步也算是一種運動，因此可不戴口罩，8月還有望持續鬆綁。

對此，李明政解釋，以群聚感染危險性而言有兩大來源，第一是家戶感染，第二就是餐廳內用，但若持續禁止內用，就會有更多餐廳倒閉，因此開放用餐免戴口罩並非專業傳染考量，而是民生經濟考量。

李明政進一步說明，唱歌也屬容易傳染活動，唱歌時會有大量吐氣等行為，容易產生飛沫，麥可風也可能成為傳染媒介，若有一人確診，同團的其他人都容易遭感染，因此需要戴口罩，「防疫政策有兩個考量，一個是學理考量，一個是政治經濟考量，都必須要衡量」。

「台灣防疫成功的第一要素，還是要靠民眾自主管理」，李明政強調，民眾只要面對不特定人士就應佩戴口罩，他也建議，若日常與家人、同場域工作者相處，或是獨自一人於任何地方可免戴口罩，儘管現行騎機車、腳踏車可免戴口罩，但仍應隨身「帶」口罩，遇到他人時就要佩戴。

Omicron亞型變異株BA.4及BA.5已檢出本土社區個案，李明政也提醒，社區與病毒都在醞釀，預計8月中以後可能會再掀起一波小流行，雖目前疫苗、藥物足夠，但仍要維持現行防疫措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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