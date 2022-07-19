賈永婕感謝爸爸保佑！只差一步救回失智母2700萬財產
防疫女神賈永婕家事不平靜，日前傳出和弟弟賈永騏一起控告親舅舅的憾事，怒指舅舅和舅媽騙走失智母親2,700萬元，她今（19）日發文透露此事經過，最後關鍵性的一通電話，跨海終結舅舅要以母親的財產成交的不動產，讓她直呼不可思議，「我看著天上，爸爸是你在發功嗎？我差一點就要對不起您了，好險及時阻止了，否則後果不堪設想。凌晨三點我跟天上的爸爸喝了一杯」。
賈永婕透露，爸爸離世得早，當時為讓媽媽安心，她與弟弟都放棄繼承財產，把所有金錢都留給媽媽，讓她有安全感，並幫她規畫保險、儲蓄等保障，媽媽很有金錢概念，也會不時計算利潤，即使失智後也會拿著保單仔細翻看，視為最珍貴的東西，當作生活樂趣！
去年當賈永婕開始為防疫盡心力，為醫護送便當時，阿姨卻告訴她舅舅、舅媽在辦理美國移民，準備搬走媽媽的錢，帶著失智老人去解約7張保單，「那時也是我最忙的時候，我一邊忙著到處送呼吸器，一邊在幫媽媽維權」。
她還原阻止媽媽的錢被移轉的過程，當時舅舅、舅媽將解約的96萬3000元美金（約2,700萬元台幣）轉往美國，要在當地買房子，她趕在台灣凌晨、美國上班時間，直接打電話去信託公司表明身分後，告知這筆資金涉及國際洗錢，絕對不能動用，對方立刻凍結帳戶，「就這個關鍵性的一通電話，終結了原本幾個小時後就要成交的不動產」，過程相當驚險。
賈永婕目前安排媽媽跟弟弟、弟媳同住，白天有看護照料。也會去上一些認知課程，部分回來的財產也已信託保障。也許媽媽並不記得這過程，但是讓媽媽每天過的開心與安心，是我們做子女最該做的事情，「最後希望世界上的詐騙集團全都消失！」