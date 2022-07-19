哥吉拉、老婆只能二選一？專家3招收納訣竅：讓你全都要

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信義居家進一步提到，常見的收藏品收納迷思是「全部擺出來欣賞」，但是收藏品若是全部展示出來，視覺上顯得顯亂，也無法聚焦，居家空間反倒充滿雜物，也容易成為夫妻之間吵架的源頭。對此，有許多收藏家認為，不拆盒的「盒擺」也是一種有效利用空間的方式。
信義居家主任趙欣盈認為，女生常見的收藏有精品包包，男生則以公仔、模型居多，若是能在居家裝潢時就先將這些收藏品的需求設計進去，家中的視覺會美觀許多，裝潢前詳細列清單、尺寸跟設計師溝通，尤其有些公仔尺寸較大，而一般櫃體深度只有45公分，需要特別訂做。
若是來不及在裝修時訂做收納空間，也可購買一般的收納展示櫃，趙欣盈說明，台灣落塵多，建議選擇玻璃門片搭配活動式層板的展示櫃，避免沾染過多灰塵，而秀出珍藏品的最佳視線高度落在120-180公分處，拿取方便也兼具美觀，此外，若是擔心小孩拿取收藏品造成損壞，也可選擇有配備簡易鎖頭的展示櫃，避免珍貴收藏被家人誤觸或轉送。
值得注意的是，趙欣盈表示，許多限量公仔、模型的紙盒若有轉賣需求，紙盒也要收藏好，因此紙盒的收納也是重要的考量，若是家中沒有儲藏室空間，也可選擇展示與收納上下區隔的兩截式櫃子，上方放展示品、下方櫃子收納公仔紙盒。
信義居家表示，夫妻兩人對於家中存放收藏品沒有達到共識，也可租賃個人倉儲，視空間大小從百元至千元都有，個人倉儲的最小單位以箱為單位，每月100多元的費用，就能將家中的收藏，存放倉儲，因此一年1000多元的費用，可珍藏個人心愛的物品，就看個人評估儲物的價值與騰出的空間價值是否高於儲物費用。