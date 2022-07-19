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哥吉拉、老婆只能二選一？專家3招收納訣竅：讓你全都要

▲哥吉拉公仔引發的夫妻糾紛躍上新聞版面，其實做好收納，不只玩得開心，還能安太座！（圖／吳宗軒攝）
▲哥吉拉公仔引發的夫妻糾紛躍上新聞版面，其實做好收納，不只玩得開心，還能安太座！（圖／吳宗軒攝）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-19 17:24:15

近來「哥吉拉」事件引發的家庭婚姻亮紅燈，掀起許多網友、專家議論紛紛，像是有律師、醫師對於夫妻間的價值觀、尊重與否提出相關建議，就連IKEA也響應推出自家產品應援這波熱潮，而從收納角度來著手，信義居家也提出幾項實用妙招，來減少可能的家庭摩擦！

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回溯日前網路上該則貼文，為一名女網友分享，將先生的貴重收藏哥吉拉模型送給親戚小孩，引發家庭風暴，先生氣得離家出走、要跟她鬧離婚。不禁讓人反思，對於貴重物品該怎麼收納，信義居家表示，貴重物品收納有訣竅，包括裝潢前先設想收納空間，展示櫃挑選有玻璃門片防落塵、必要時加鎖等，若是家中無法放納，還能外移至個人倉儲，婚姻才能常保平安。

▲哥吉拉（圖／吳宗軒攝）
▲哥吉拉模型近期引發熱議，信義居家教大家該怎麼收納，才能兼顧收藏與居家品質。（圖／吳宗軒攝）
信義居家進一步提到，常見的收藏品收納迷思是「全部擺出來欣賞」，但是收藏品若是全部展示出來，視覺上顯得顯亂，也無法聚焦，居家空間反倒充滿雜物，也容易成為夫妻之間吵架的源頭。對此，有許多收藏家認為，不拆盒的「盒擺」也是一種有效利用空間的方式。

▲信義居家表示，公仔模型等收藏品若是事先做好收納展示空間，能讓空間不凌亂有美感。（圖／圖至文室內裝修）
▲信義居家表示，公仔模型等收藏品若是事先做好收納展示空間，能讓空間不凌亂有美感。（圖／圖至文室內裝修）
信義居家主任趙欣盈認為，女生常見的收藏有精品包包，男生則以公仔、模型居多，若是能在居家裝潢時就先將這些收藏品的需求設計進去，家中的視覺會美觀許多，裝潢前詳細列清單、尺寸跟設計師溝通，尤其有些公仔尺寸較大，而一般櫃體深度只有45公分，需要特別訂做。

若是來不及在裝修時訂做收納空間，也可購買一般的收納展示櫃，趙欣盈說明，台灣落塵多，建議選擇玻璃門片搭配活動式層板的展示櫃，避免沾染過多灰塵，而秀出珍藏品的最佳視線高度落在120-180公分處，拿取方便也兼具美觀，此外，若是擔心小孩拿取收藏品造成損壞，也可選擇有配備簡易鎖頭的展示櫃，避免珍貴收藏被家人誤觸或轉送。

值得注意的是，趙欣盈表示，許多限量公仔、模型的紙盒若有轉賣需求，紙盒也要收藏好，因此紙盒的收納也是重要的考量，若是家中沒有儲藏室空間，也可選擇展示與收納上下區隔的兩截式櫃子，上方放展示品、下方櫃子收納公仔紙盒。

信義居家表示，夫妻兩人對於家中存放收藏品沒有達到共識，也可租賃個人倉儲，視空間大小從百元至千元都有，個人倉儲的最小單位以箱為單位，每月100多元的費用，就能將家中的收藏，存放倉儲，因此一年1000多元的費用，可珍藏個人心愛的物品，就看個人評估儲物的價值與騰出的空間價值是否高於儲物費用。

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