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邁向2050淨零碳排！中鋼與成大設負碳科技氫能冶金中心

▲中鋼與成大設負碳科技氫能冶金中心，期邁向2050淨零碳排。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
▲中鋼與成大設負碳科技氫能冶金中心，期邁向2050淨零碳排。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)

記者黃守作／高雄報導

2022-07-19 22:00:00

中鋼公司於今(19)日，在中鋼集團總部大樓國際會議廳，與成功大學，共同舉辦負碳科技氫能冶金共研中心成立儀式，並簽署合作備忘錄，雙方為邁向2050淨零碳排，踏出重要的一步，中鋼公司也積極尋求發展減碳技術的志同道合夥伴，期盼攜手成大在減碳上創造1+1大於2的研發綜效，帶動能源轉型及鋼鐵產業鏈升級，達成低碳煉製綠色鋼材的目標。

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▲中鋼公司與成功大學舉辦負碳科技氫能冶金共研中心成立儀式，由中鋼公司董事長翁朝棟(右)與成功大學校長蘇慧貞(左)共同簽署合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
▲中鋼公司與成功大學舉辦負碳科技氫能冶金共研中心成立儀式，由中鋼公司董事長翁朝棟(右)與成功大學校長蘇慧貞(左)共同簽署合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
中鋼公司與成功大學舉辦負碳科技氫能冶金共研中心成立儀式，是由中鋼公司董事長翁朝棟與成功大學校長蘇慧貞共同主持，會中並代表雙方簽署合作備忘錄。

負碳科技氫能冶金共研中心成立儀式，有中鋼公司董事王錫欽、執行副總經理黃建智、行政副總經理黃一中、成功大學系主任鄧熙聖、主任林大惠、副院長羅裕龍、特聘教授陳維新等人與會。

▲中鋼公司董事長翁朝棟致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
▲中鋼公司董事長翁朝棟致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼於去(110)年2月，在公司治理暨永續委員會下成立節能減碳及碳中和推動小組，匯集資源投入減碳工作和技術研發，在衡量公司營運發展和國內再生能源發展規劃下，完成中鋼碳中和路徑擘劃，並積極展開各項行動方案。

翁朝棟說，中鋼為達成2050年淨零碳排長期目標，規劃2項極低碳鋼鐵生產技術，其一是二氧化碳捕捉封存(CCUS)，其二為建立氫基直接還原鐵製程，亦即將鐵礦以綠氫還原成直接還原鐵(DRI)，再投入電爐生產鋼液，而成功大學是中鋼創新技術的長期合作夥伴，在再生能源、CCUS等領域，具有前瞻的技術基礎，期盼負碳科技氫能冶金共研中心的成立，不僅協助中鋼2025年落實「能效提升」的短程減碳目標，另為2050年碳中和蓄積厚實的研發能量。

▲成功大學校長蘇慧貞致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
▲成功大學校長蘇慧貞致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
成功大學校長蘇慧貞指出，該校為解決全球暖化問題、實踐環境永續的目標，於去年主導建置國內首座負碳排示範工廠，希望藉由科學研發及創新科技，為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響力。

▲中鋼公司董事長翁朝棟(右)致送成功大學校長蘇慧貞(左)紀念品。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
▲中鋼公司董事長翁朝棟(右)致送成功大學校長蘇慧貞(左)紀念品。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
蘇慧貞說，該校此次結合中鋼公司啟動成立負碳技術氫能冶金共研中心，將透過產學合作、人才培育與技術研究，塑造共研中心成為綠色能源與永續產業相關知識與理論的創新基地。

翁朝棟進一步指出，負碳的概念是讓二氧化碳的移除量比排放量多，在技術面以碳捕捉再利用及封存(CCUS)為主，而氫能冶金製程是中鋼淨零排放路徑的關鍵技術，基礎原理係利用氫與氧結合產生水與鐵，進而取代碳排。

▲負碳科技氫能冶金共研中心成立儀式及簽署合作備忘錄後，邀請學者專家作專題演講。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
▲負碳科技氫能冶金共研中心成立儀式及簽署合作備忘錄後，邀請學者專家作專題演講。(圖／記者黃守作攝，2022.07.19)
在簽署合作備忘錄後，亦邀請澳洲莫納許大學特聘教授余艾冰(Prof.Aibing Yu)、成大能策中心主任林大惠特聘教授、中鋼杜憲文博士及成大陳維新特聘教授共進行4場專題演講，讓與會人員對於相關技術領域有所認識。

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