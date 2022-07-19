邁向2050淨零碳排！中鋼與成大設負碳科技氫能冶金中心

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負碳科技氫能冶金共研中心成立儀式，有中鋼公司董事王錫欽、執行副總經理黃建智、行政副總經理黃一中、成功大學系主任鄧熙聖、主任林大惠、副院長羅裕龍、特聘教授陳維新等人與會。
中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼於去(110)年2月，在公司治理暨永續委員會下成立節能減碳及碳中和推動小組，匯集資源投入減碳工作和技術研發，在衡量公司營運發展和國內再生能源發展規劃下，完成中鋼碳中和路徑擘劃，並積極展開各項行動方案。
翁朝棟說，中鋼為達成2050年淨零碳排長期目標，規劃2項極低碳鋼鐵生產技術，其一是二氧化碳捕捉封存(CCUS)，其二為建立氫基直接還原鐵製程，亦即將鐵礦以綠氫還原成直接還原鐵(DRI)，再投入電爐生產鋼液，而成功大學是中鋼創新技術的長期合作夥伴，在再生能源、CCUS等領域，具有前瞻的技術基礎，期盼負碳科技氫能冶金共研中心的成立，不僅協助中鋼2025年落實「能效提升」的短程減碳目標，另為2050年碳中和蓄積厚實的研發能量。
成功大學校長蘇慧貞指出，該校為解決全球暖化問題、實踐環境永續的目標，於去年主導建置國內首座負碳排示範工廠，希望藉由科學研發及創新科技，為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響力。
蘇慧貞說，該校此次結合中鋼公司啟動成立負碳技術氫能冶金共研中心，將透過產學合作、人才培育與技術研究，塑造共研中心成為綠色能源與永續產業相關知識與理論的創新基地。
翁朝棟進一步指出，負碳的概念是讓二氧化碳的移除量比排放量多，在技術面以碳捕捉再利用及封存(CCUS)為主，而氫能冶金製程是中鋼淨零排放路徑的關鍵技術，基礎原理係利用氫與氧結合產生水與鐵，進而取代碳排。
在簽署合作備忘錄後，亦邀請澳洲莫納許大學特聘教授余艾冰(Prof.Aibing Yu)、成大能策中心主任林大惠特聘教授、中鋼杜憲文博士及成大陳維新特聘教授共進行4場專題演講，讓與會人員對於相關技術領域有所認識。