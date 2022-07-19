周渝民寵女「沒有底線」　自爆分房老婆被排擠

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不過讓周渝民走心的是，女兒並沒有很崇拜他，他曾經試探性問說，「妳想不想看以前的我？」然後播《流星花園》給女兒看，「我跟她講一些F4的過去，但她不想聽，她說花澤類怎麼頭髮這麼長？我可以看BLACKPINK了嗎？」
周渝民女兒5歲就身高120公分，從小栽培她學音樂、繪畫，周渝民說女兒觀察力驚人，上完幼稚園回來，可以講出老師、同學鉅細靡遺做了什麼，「我都叫她小喇叭，很怕她變成抓耙子，我們夫妻相處講不好話，她馬上學到，會跟好朋友爆我們家的料。」他跟太太教女兒不要什麼都跟別人講，免得出了社會踩到別人地雷。
最近「哥吉拉事件」爆紅，周渝民談到自己夫妻相處之道，就是尊重第一，「我們也會吵架，但是跟我吵架吵不起來，我生氣起來就是悶葫蘆，不想講傷人的話，自己關在房間裡。」有時候女兒也會碰到周渝民的禁忌，他無法忍受被女兒覺得「你不在意我」，演員這行拍起戲來常常不在家，「身為父母這就是我們工作，這段時間沒辦法陪伴女兒，她說『你的工作不重要』之類的話，我會走心，有時候會生氣。」
有了孩子之後，周渝民工作的觀念改變很多，以前他注重休息、不想軋戲，「這幾年生活模式不一樣，需要更多表演體驗，穩定我自己的心靈，在家很多情緒會出現，適時工作發洩情緒是好事。」大陸真人秀正夯，他表示：「之前我真的沒辦法說服自己，來回1個月的防疫隔離，對我來講有點困難，但是實境秀我不排斥，它是現在的收視習慣，時代在改變，原本不參加的人紛紛去參加，適合我的邀約我會去。」