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周渝民寵女「沒有底線」　自爆分房老婆被排擠

▲周渝民被女兒排擠和老婆分房睡。（圖／聯合勸募）
▲周渝民被女兒排擠和老婆分房睡。（圖／聯合勸募）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-19 17:58:59

周渝民（仔仔）擔任全聯公益愛心大使，今（19日）出席記者會為學習障礙孩童募款，周渝民讓5歲女兒停學半年，在家線上上課，每天教女兒注音，老婆喻虹淵英文好負責教外語，他透露女兒學術、體育比起同齡小孩有落差，缺乏自信又敏感，對媽媽依賴度高，所以夫妻倆暫不打算生第二胎，「我們都經歷過她5歲之前的狀況，想把所有的愛放上她身上。」

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▲周渝民教學注音、模仿寶可夢樣樣行。（圖／聯合勸募）
▲周渝民教學注音、模仿寶可夢樣樣行。（圖／聯合勸募）
周渝民在外是萬人迷，回到家卻被女兒嫌棄，「因為她跟媽媽睡，我曾經睡覺打呼被排擠在外，自己找地方睡，每天早上去房間接我女兒，要先配合她演寶可夢，她滿意舒服快樂了才肯起床。」貴為影帝在家演寶可夢會不會太犧牲？周渝民笑說：「我很愛她，願意在她面前做任何事，可以沒有底線，接受她的任何批評。」所幸女兒很捧場他的演技，「她會由衷的說爸爸你講故事真好聽。」

不過讓周渝民走心的是，女兒並沒有很崇拜他，他曾經試探性問說，「妳想不想看以前的我？」然後播《流星花園》給女兒看，「我跟她講一些F4的過去，但她不想聽，她說花澤類怎麼頭髮這麼長？我可以看BLACKPINK了嗎？」

周渝民女兒5歲就身高120公分，從小栽培她學音樂、繪畫，周渝民說女兒觀察力驚人，上完幼稚園回來，可以講出老師、同學鉅細靡遺做了什麼，「我都叫她小喇叭，很怕她變成抓耙子，我們夫妻相處講不好話，她馬上學到，會跟好朋友爆我們家的料。」他跟太太教女兒不要什麼都跟別人講，免得出了社會踩到別人地雷。

▲周渝民為觀察力強的女兒取名「小喇叭」。（圖／聯合勸募）
▲周渝民為觀察力強的女兒取名「小喇叭」。（圖／聯合勸募）
最近「哥吉拉事件」爆紅，周渝民談到自己夫妻相處之道，就是尊重第一，「我們也會吵架，但是跟我吵架吵不起來，我生氣起來就是悶葫蘆，不想講傷人的話，自己關在房間裡。」有時候女兒也會碰到周渝民的禁忌，他無法忍受被女兒覺得「你不在意我」，演員這行拍起戲來常常不在家，「身為父母這就是我們工作，這段時間沒辦法陪伴女兒，她說『你的工作不重要』之類的話，我會走心，有時候會生氣。」

有了孩子之後，周渝民工作的觀念改變很多，以前他注重休息、不想軋戲，「這幾年生活模式不一樣，需要更多表演體驗，穩定我自己的心靈，在家很多情緒會出現，適時工作發洩情緒是好事。」大陸真人秀正夯，他表示：「之前我真的沒辦法說服自己，來回1個月的防疫隔離，對我來講有點困難，但是實境秀我不排斥，它是現在的收視習慣，時代在改變，原本不參加的人紛紛去參加，適合我的邀約我會去。」
 

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