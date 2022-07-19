雙城論壇規模史上最小　學者：雙方都不希望就此中斷

2022年台北上海雙城論壇於今（19）日上午登場，雖然是台北市長柯文哲任內最後一次雙城論壇，不過規模與時程都創下歷史新低，外界也質疑是否跟柯文哲與對岸的關係不佳有關？對此學者分析，今年雙城論壇受到兩岸關係與疫情影響，規模縮小其實並不意外，不過台北與上海兩方，仍舊希望繼續舉辦雙城論壇，維持雙方的交流互動。
淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳指出，台北與上海兩方都希望今年能夠繼續舉辦雙城論壇，但中國大陸下半年要召開第二十次全國代表大會，台灣則是年底有九合一選舉，而在兩岸互動氛圍不太好的情況下，論壇辦還是要辦，但不用過度宣傳，也不用擴大舉辦，以免過度挑動雙方對於台海關係的敏感神經。
張五岳強調，北京方面也很清楚現階段台灣對於兩岸關係的社會氛圍，因此也不會過度親向某個政治人物；而對於柯文哲來說，如果在選戰前過度親中，恐怕也會留給對手話柄，對於年底民眾黨有關的選戰，甚至2024年自己的總統之路，恐怕都會有影響，「畢竟在選舉期間，選情與社會氛圍之間有很大的關係。」
「無論是因為政治因素，還是因為疫情影響，主客觀來說，兩岸雙方都不希望雙城論壇中斷。」張五岳說，雙城論壇舉辦至今已經12年，雖然到今年受到多方因素影響，但若今年中斷了，之後要再重新舉辦也會有一定的難度，「論壇還是要辦，但不用過度宣傳，也不用因為是柯文哲任期內最後一次而擴大舉辦。」