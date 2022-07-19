林佳龍公布12區選戰督導 葉元之酸：就缺新店、永和人
民進黨新北市長參選人林佳龍佈局競選團隊，由黨祕書長林錫耀擔任競選總部主委，立委吳秉叡擔任總幹事，現也公布基隆市長林右昌以及桃園市長鄭文燦擔任選區總督導，以及新北12區指揮官；對此，新北市議員葉元之今（19）日在臉書貼文表示，12位戰區督導裡，卻不見任何新店及永和人，是看不起新店及永和，且鄭文燦及林右昌跟新北市毫無淵源。
葉元之說，林佳龍和陳時中，因為兩人對選區不熟，對政見也沒有準備，所以競相用公布競選團隊來填補選戰初期的真空，但名單實在讓人覺得好笑，首先是林佳龍，在12位戰區督導裡，汐止有立委賴品妤及沈發惠2位，還有一個林楚茵來自台北市，卻不見任何新店及永和人。是林佳龍看不起新店及永和，還是放棄了新店及永和？
葉元之強調，林佳龍甚至還找鄭文燦及林右昌來做南北戰區總督導，這兩位根本不是新北人，和新北市毫無淵源，卻能督導好幾位新北市的在地立委，這是「找美國老師教台灣學生中文」的概念嗎？
葉元之說，而陳時中公布陳建仁做總部主委，號稱是副總統級的主委，乍看之下層級很高，陳時中也沾沾自喜，但陳建仁懂選戰？他做中研院士那麼有空？一看就知道是掛名而已。
葉元之酸，林佳龍、陳時中到底是多虛弱，才要靠那麼多高大尚頭銜的人堆疊起來，營造出安全感。越公布這些令人覺得好笑的團隊，越突顯林陳兩人在雙北市長選戰中，就是兩個蔡英文養的巨嬰罷了。