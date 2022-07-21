專訪／《原子》蔡朕曝低潮爆哭2hrs！坦言「這樣很累」

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孟維對於唱歌一直都很沒自信心，也不斷在尋求肯定，不過他認為很慶幸的是，身旁的團員都會鼓勵他，「巴比還會特地進錄音室，陪我錄音、指導我，讓我在唱歌上面更有自信心」；金星不僅舞蹈魅力強大，團員之間的感情也深受粉絲喜愛，蔡朕也表示「就很多人會認為，為什麼我們會的東西很多？」是因為團員間會互相交流、扶持，讓金星越變越好。
面對不適應的環境，要如何排解壓力？蔡朕雖然不改開玩笑性格表示「蛤～會講到心裡去」，但是他也和我們透露「心裡話」，更表示金星完全沒人知道，因為前陣子心情低落，又加上諸事不順，蔡朕說道「某天就躺在床上滑手機，結果剛好看到『心情語錄』，看著看著就哭了」，後來就打電話給暖心學姊木木，爆哭講了2小時，雖然哭完後就沒事了，但他認為這是「壞毛病」，常常會把壓力累積在心裡面很久，雖然表面上看似正常，但其實內心堆積了不少壓力，他也坦言「這樣也是很累」。
有著「軟萌萌甜妹」的孟維，其實在個性上是十分果決，強調自己不喜歡被別人誤會，加上無法隱藏情緒，常常講話太直接又不怕尷尬，還曾經認為蔡朕將他的秘密講出去，他氣得直接打電話過去理論，所幸最後是場誤會，軟萌的外表下，有著反差的個性，也是孟維獨一無二的個人特色。
從錄製到現在，蔡朕坦言自己「大暴瘦」，原先感受不出來，是因為身邊朋友不斷說「蔡朕，你是不是變瘦」，他才去量體重發現竟掉到「47公斤」，讓他整個大嚇到，不過一旁的孟維卻直呼「好好喔」，因為錄製結束關係，可能壓力過大導致暴食，因此胖了兩公斤，卻讓蔡朕羨慕說道「這樣比較好練身材之外，也能撐起衣服呀！」，現場「互相稱讚」的畫面，也逗得大家哈哈大笑。
面對8月份的團綜，蔡朕和孟維都表示非常興奮「雖然還不知道以什麼形式，但我們都會腦補很多，可能是美食、玩樂、訪問的阿之類的」，更透露會有單曲和MV出現，雖然一切尚未確定，但他們也很期待再以更好的樣態，呈現給粉絲們。
對於《原子少年》結束後，有什麼個人規劃？孟維則表示希望能接到演戲的機會，不過卻被公司回絕，認為他個人特色太強，就讓孟維大喊「我也可以演神經病、閨蜜、丑角、鬼都可以」，不過孟維仍認為還是想多方嘗試，期望未來能找到最適合他的定位；身為「原子交際花」的蔡朕，因為「笑」果十足，可能會偏發展成主持、綜藝方面的，但他也渴望有演戲機會「校園劇，不一定要戀愛的，就是能跟朋友一起『解任務』」，不排斥多方發展的蔡朕，希望在經過學習、碰撞後，找到最後屬於自己的位置。
透過《原子少年》慢慢讓更多人認識、挖掘最真實的他們，仍在搜尋自我定位的同時，他們也想對未來的自己打氣！蔡朕希望未來的自己，能得獎站在金鐘獎舞台上，以及與團員攜手共創不可能的事情；孟維則是希望自己能大紅大紫，不要做出讓自己後悔的事情，把握當下、把握眼前所有的一切。