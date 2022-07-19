中國爛尾樓停貸風暴燒　金管會：本國銀行無授信曝險

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不過，面對中國大陸近年經濟情勢出現變化，包含對補教業等特定行業加強監管，銀行局近年採3招持續強化國銀在中國市場的曝險監理。首先，自2016年起要求銀行提高風險承擔能力，對中國大陸地區第一類授信資產備抵呆帳提列比率從一般的1%提高至1.5%，國銀均有依規定提列足夠備抵呆帳。
在日常監理部分，金管會持續要求銀行依自身風險承擔度進行授信限額管理，並依國家風險變化，定期檢視相關授信限額適當性，對於風險升高或曝險已達到限額預警門檻的國家或地區進行評估，必要時採取因應措施控管授信風險。
另針對中國大陸地區監管措施及國際政經情勢變化，金管會去年12月20日進一步通函要求本國銀行建立高風險產業及政經風險評估控管機制，並將中國地區近期已發生信用風險或已採取加強監管的行業納入加強控管範圍。同時，金管會均會按季追蹤國銀對中國大陸地區授信、投資及資金拆存總額度，按照規定，本國銀行對中國地區曝險總額度不得超過上年度決算後淨值的100%。
金管會統計至今年5月底為止，本國對中國大陸授信、投資及資金拆存總額度合計新台幣1.23兆元，占上年度決算後淨值比續降至30.2%，雙雙創金管會2013年第3季公布統計以來新低。