林佳龍已設籍新北板橋　板橋百歲人瑞阿嬤還在

民進黨新北市長參選人林佳龍今（19）晚證實已設籍板橋。林佳龍說，因為媽媽在這邊工作地方，市政府所在地也在板橋，而且百歲人瑞阿嬤還在，媽媽也常去廟裡做志工，他也有機會就會去板橋。 我是廣告 請繼續往下閱讀 至於之後競選總部地點，林佳龍說，現在是12大戰區策略，民進黨現任有9席，由立委們擔任戰區指揮官，另外3區戰區會有相當職務的人，才能夠同步用最大能量在最短時間，全面的衝刺。林佳龍指出，板橋會是他們競選總部，但是以辦公為主，不過疫情期間，盡量避免大規模群聚，兼具12大戰區點是競選總部，板橋會是總部中的總部，是協調聯繫的中心，以及競選辦公室所在。林佳龍表示，競選總部跟黨部、總統方面有先溝通，總統有推薦蘇巧慧，蘇巧慧也很謙虛認為有比她更資深的人，就是她的師兄吳秉叡，吳秉叡本身過去有準備參選過，所以來做總幹事最適合。林佳龍說，另外他也有政策群、組織群，分別由羅致政、張宏陸2名委員當召集人，這個隊形是他認為最強最能夠分工合作。林佳龍公布12區選戰督導 葉元之酸：就缺新店、永和人林佳龍感嘆「真相與品格」 賴香伶：這句也可送給林智堅林佳龍公布第二波競選發言人 賴品妤、李晏榕加入張博洋遭台灣基進解除黨職 林佳龍：予以尊重