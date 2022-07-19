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臺灣文博會「群島共振」8月5日高雄登場

▲ 2022臺灣文博會公開策展團隊、年度主題及主視覺。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.19）
▲ 2022臺灣文博會公開策展團隊、年度主題及主視覺。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.19）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-19 20:50:24

亞洲最大文創盛事「臺灣文博會」，即將於8月5日在高雄登場，今（19 ）日公開策展團隊、年度主題及主視覺。文化部政務次長李靜慧致詞時表示，2022臺灣文博會是第一次離開臺北舉辦，以「群島共振」為主題，期待藉由嘗試離開臺北，更清楚看見島嶼的形狀，真正感受臺灣這個海洋國家的樣貌，讓文博會的角色及能量得以充分發揮。

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高雄市副市長史哲表示，今年是文博會歷經11年後，首度離開臺北移師高雄，也將是地方首度積極響應參與。高雄市將證明「文博會離開臺北到高雄是最正確的選擇」。

史哲說，高雄發起「台灣設計．設計台灣」活動，推出30條文博遶境限定版高雄文化路徑；另外也推出「台灣IP．高雄原創」計畫，由高雄在地IP代表「工人漁婦」帶領六位來自高雄原創「台灣IP」貼圖明星創作者推出一系列「聊療」特別企劃，相信2022年臺灣文博會來到高雄，將是文博會繼續壯大的起點。

「2022臺灣文博會」由建築跨域資深策展人龔書章擔任總策展顧問、豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任總策展人、 三頁文創辦人暨視覺總監顏伯駿操刀主視覺，以「RESONANCE ISLAND群島共振」為年度主題。

「文化策展區」將落腳高雄流行音樂中心，其中「主題館」規劃「環島運動場、島嶼大飯店、寶島冰果室」三大體驗創造主題。「工藝館」可以看看百年來的人們因應生存所需創造出一件件工具，這些過去的生存路徑又如何流轉成如今的工藝精神；「嘉義館」在跨時空仕紳的沙龍現場，感受嘉義的舊與新；最後前往「馬祖館」，在茫茫迷霧裡、四鄉五島中，對飲一杯時光釀製的酒。

「文創及IP圖像授權展區」則落腳高雄展覽館，在近500個文創及IP圖像授權參展品牌共襄盛舉下，感受文創品牌展區的「理想冒險」與IP授權展區的「無敵連結」。「主題策展區」將設置十個創作者的行李箱，一個行李箱就是一段創作者的冒險故事。

除實體展會外，臺灣文博會全新推出「CET+ 」線上平台，另同步與國內文創電商平台PINKOI合作推出線上文博專區 ，兩大線上平台同步於7月搶先登場。

「2022臺灣文博會」即將於8月5日至8月14日盛大開展，其中高雄流行音樂中心展期自8月5 日至8月14日；高雄展覽館緊接著在8月10日至8月14日登場。

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