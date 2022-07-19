賈靜雯前任是江宏恩 《媽，別鬧了！》5組客串卡司看跪
賈靜雯斥資1億元自製自演的《媽，別鬧了！》上線48小時，衝上串流平台Netflix排行榜第一名，劇中客串演員一個比一個大牌，被譽為「台灣電視史的縮影」，尤其是江宏恩客串賈靜雯前任，角色名字還叫「黃飛龍」，掀起22年前最紅八點檔《飛龍在天》的回憶殺，網友感動喊：「我的青春啊！」
張書豪、簡嫚書2010年在台劇《那年，雨不停國》飾演一對小情侶，隔了12年再合體客串導演陳慧翎的《媽，別鬧了！》，兩人飾演一對看屋夫妻，想買下比莉的老宅，張書豪重現經典台詞，告白簡嫚書：「要一輩子為她擋風遮雨。」讓當年的粉絲超級感動。
賈靜雯相隔3年，再度與《我們與惡的距離》卡司同台飆戲，吳慷仁變成了賈靜雯的「調教系」學長，謝瓊煖客串女同志一角，冒充賈靜雯的交往對象唬弄媽媽，洪都拉斯飾演審核賈靜雯小說稿子的上司，有句台詞是「現在讀者素質都很低」，與賈靜雯在《與惡》的名台詞「觀眾只有7歲的智商」隔空呼應。
周興哲主唱片尾曲《最後一堂課》，和《媽，別鬧了！》導演陳慧翎共同填詞，他也花了1天的時間客串演出，飾演寇世勳少年時期，詮釋這個角色必須換上40年前復古校服，讓他彷彿回到爸媽的青春時代，過足表演的癮，直呼：「大前輩每個眼神都是戲！」
比莉劇中和高中同學組成「水昆少女隊」，兩個閨密都大有來頭，80年代中視當家花旦沈海蓉飾演比莉一輩子的手帕交，是開導比莉的關鍵人物，另一個成員請到「歌仔戲天王」黃香蓮演出，3人戲裡因為誤會絕交40幾年，上演一段化解心結的恩怨情仇。