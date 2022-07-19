COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

賈靜雯前任是江宏恩　《媽，別鬧了！》5組客串卡司看跪

▲賈靜雯（左）、江宏恩《飛龍在天》CP重逢。（圖／翻攝Netflix YouTube）
▲賈靜雯（左）、江宏恩《飛龍在天》CP重逢。（圖／翻攝Netflix YouTube）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-19 20:44:12

賈靜雯斥資1億元自製自演的《媽，別鬧了！》上線48小時，衝上串流平台Netflix排行榜第一名，劇中客串演員一個比一個大牌，被譽為「台灣電視史的縮影」，尤其是江宏恩客串賈靜雯前任，角色名字還叫「黃飛龍」，掀起22年前最紅八點檔《飛龍在天》的回憶殺，網友感動喊：「我的青春啊！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲張書豪、簡嫚書客串演夫妻。（圖／翻攝張書豪IG）
▲張書豪、簡嫚書客串演夫妻。（圖／翻攝張書豪IG）
張書豪、簡嫚書2010年在台劇《那年，雨不停國》飾演一對小情侶，隔了12年再合體客串導演陳慧翎的《媽，別鬧了！》，兩人飾演一對看屋夫妻，想買下比莉的老宅，張書豪重現經典台詞，告白簡嫚書：「要一輩子為她擋風遮雨。」讓當年的粉絲超級感動。

▲賈靜雯（右）、洪都拉斯繼《我們與惡的距離》後又搭檔。（圖／Netflix）
▲賈靜雯（右）、洪都拉斯繼《我們與惡的距離》後又搭檔。（圖／Netflix）
賈靜雯相隔3年，再度與《我們與惡的距離》卡司同台飆戲，吳慷仁變成了賈靜雯的「調教系」學長，謝瓊煖客串女同志一角，冒充賈靜雯的交往對象唬弄媽媽，洪都拉斯飾演審核賈靜雯小說稿子的上司，有句台詞是「現在讀者素質都很低」，與賈靜雯在《與惡》的名台詞「觀眾只有7歲的智商」隔空呼應。

▲周興哲獻唱又軋一角。（圖／星空飛騰提供）
▲周興哲獻唱又軋一角。（圖／星空飛騰提供）
周興哲主唱片尾曲《最後一堂課》，和《媽，別鬧了！》導演陳慧翎共同填詞，他也花了1天的時間客串演出，飾演寇世勳少年時期，詮釋這個角色必須換上40年前復古校服，讓他彷彿回到爸媽的青春時代，過足表演的癮，直呼：「大前輩每個眼神都是戲！」

▲沈海蓉（左）、黃香蓮（右）演比莉（中）同學。（圖／翻攝Netflix YouTube）
▲沈海蓉（左）、黃香蓮（右）演比莉（中）同學。（圖／翻攝Netflix YouTube）
比莉劇中和高中同學組成「水昆少女隊」，兩個閨密都大有來頭，80年代中視當家花旦沈海蓉飾演比莉一輩子的手帕交，是開導比莉的關鍵人物，另一個成員請到「歌仔戲天王」黃香蓮演出，3人戲裡因為誤會絕交40幾年，上演一段化解心結的恩怨情仇。


 

吳慷仁調教賈靜雯色色！「雙手綁床頭」特殊癖好曝光

現象級《媽，別鬧了！》空降Netflix第一　超車韓國神劇

賈靜雯「看完吳慷仁全裸」趕做這事　情緒轉換嚇壞柯佳嬿

柯佳嬿床戰噴「大恥度」台詞　林柏宏：起雞皮疙瘩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀