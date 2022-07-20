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拍BL劇用接吻破冰　曖昧咬耳「真的愛上了」

▲徐碩廷（右）與黃信赫靠接吻破冰。（圖／大慕可可、bilibili提供）
▲徐碩廷（右）與黃信赫靠接吻破冰。（圖／大慕可可、bilibili提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-20 01:00:00

2022最期待的BL劇《About Youth》集合4位帥氣新人沈駿、李振浩、徐碩廷與黃信赫，由《HIStory2-越界》、《HIStory3-那一天》的監製張庭翡與導演蔡宓潔聯手打造，劇中沈駿與李振浩分別飾演低調邊緣人「徐啟章」與校園人氣王「葉廣」，一動一靜組成「章廣CP」，而徐碩廷飾演的「Ray」被男友劈腿，被黃信赫飾演的「阿健」出現英雄救「帥」，情節浪漫又霸氣。

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▲沈駿（左）與李振浩會親彼此的耳朵醞釀曖昧感。（圖／大慕可可、bilibili提供）
▲沈駿（左）與李振浩會親彼此的耳朵醞釀曖昧感。（圖／大慕可可、bilibili提供）
戲外原本互不相識的4人如何培養感情？李振浩透露開拍前特地去沈駿家一起住，體驗情侶生活，躺在床上看電影。沈駿與徐碩廷透露導演有傳授特殊妙招「接吻」來破冰，沈駿說：「我們在拍微曖昧的戲碼前，宓導會讓我們親親彼此的耳朵，超級有戀愛的羞澀感。」徐碩廷因為接吻練習感覺自己更放鬆，坦言「有愛上黃信赫的感覺」。

▲《About Youth》改編自鏡文學黃思蜜作品《默默》。（圖／大慕可可、bilibili提供）
▲《About Youth》改編自鏡文學黃思蜜作品《默默》。（圖／大慕可可、bilibili提供）
監製張庭翡與導演蔡宓潔大膽啟用4位新人演員沈駿、李振浩、徐碩廷與黃信赫，談起4位演員的選角，導演蔡宓潔表示：「角色必須兼具顏值與初出茅廬的青澀，他們4位非常吻合之外，兩兩組合搭擋，也非常有火花。」

《About Youth》由大慕可可與bilibili首度合作，該劇改編自鏡文學黃思蜜作品《默默》，bilibili今年播出和迪士尼共同出品的台劇《正義的算法》，大獲破億口碑好評，更積極接續投入出品新劇，近期廣納動畫、韓綜、日劇、台劇等多元面向的二、三次元作品，並出品各類型影視內容。

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