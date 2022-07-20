高球／陳伯豪丶詹頂立並列領先　今拚冠軍獎金20萬

2022 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第六站─仰德挑戰賽大崗山球場站，在高雄大崗山高爾夫球場進行首回合賽程，地主職業選手陳伯豪攻守策略佳丶詹頂立各桿平均發揮水準，兩人同以低於標準桿四桿的68桿，暫並列領先；陳鳴悒以一桿之差的69桿，暫獨居第三，明天進行最後一回合決賽，爭奪冠軍獎金20萬元與冠軍獎杯。





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