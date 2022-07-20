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高球／陳伯豪丶詹頂立並列領先　今拚冠軍獎金20萬

▲陳伯豪第一回合68桿(-4)，暫並列第一(TPGA提供_葉勇宏攝影)
▲陳伯豪第一回合68桿(-4)，暫並列第一(TPGA提供_葉勇宏攝影)

記者廖聿偉/綜合報導

2022-07-20 09:56:00

2022 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第六站─仰德挑戰賽大崗山球場站，在高雄大崗山高爾夫球場進行首回合賽程，地主職業選手陳伯豪攻守策略佳丶詹頂立各桿平均發揮水準，兩人同以低於標準桿四桿的68桿，暫並列領先；陳鳴悒以一桿之差的69桿，暫獨居第三，明天進行最後一回合決賽，爭奪冠軍獎金20萬元與冠軍獎杯。

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大崗山球場選手陳伯豪靠準確的推桿，抓五鳥一柏忌，除了兩個五桿洞第14與17洞是一切一推的OK小鳥，以第10洞的12呎小鳥推桿距洞最遠；另在三桿短洞第13洞開球未上果嶺，6呎下坡保帕推桿未進吞下唯一柏忌。

他指出，身為地主選手還是有主場優勢，「比較了解球場的地形與風向，而且攻守策略訂為四個三桿短洞因為不好打，會採保守打法，盡量不要花掉桿數；而四個五桿長洞至少要抓下三隻小鳥。」明天將尋求個人首冠。

這場比賽也是地主球員陳家父子陳宗成丶22歲的陳伯豪與17歲的陳伯睿三人，首次均以職業身份參加挑戰巡迴賽，同場競技，角逐獎金。陳伯睿去年考取專教。父親陳宗成今天打73桿，暫並列第18位。陳伯睿77桿，暫並居第51位。

詹頂立抓一鷹四鳥二柏忌，也是27推的功勞，他表示，整體平均表現都不錯，除了幾顆開球有點歪，各桿都發揮水準，尤其是切桿，有兩個洞直接切進洞，包括第14洞五桿洞在距旗洞10碼外，直接切進洞獵下老鷹，另外在第4洞是距洞10多碼外直接切球進洞抓鳥。而第7及11洞都是21呎的長推進洞射鳥成功。唯二柏忌是第四洞開球歪進樹林，最後一同第18洞出現三推。

他提及，上一場在清泉崗的山海元宇宙挑戰賽，開球比較歪，這場修正揮桿看見效果，今天的木桿開球只失誤了兩個洞。他在前五場挑戰賽有兩場打進前10，今天也將搶個人首冠。

今天最後一回合決賽，選手仍分別自第一及第十洞同時出發，第一組於上午6:30出發，最後一組於上午8:50出發，預計下午兩點結束後即舉行頒獎典禮。

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