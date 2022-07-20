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百分之百持股！統一290億收購家樂福　不擔心壟斷問題

▲統一企業及統一超商今（19）日在證交所召開重訊記者會宣布，兩家公司共計以新台幣290億元，買下台灣家樂福60%股權，待公平會核准後，預計明年中完成交割。（圖／擷取自證交所重訊直播），
▲統一企業及統一超商今（19）日在證交所召開重訊記者會宣布，兩家公司共計以新台幣290億元，買下台灣家樂福60%股權，待公平會核准後，預計明年中完成交割。（圖／擷取自證交所重訊直播），

記者顏真真／台北報導

2022-07-20 00:46:07

統一企業及統一超商今（19）日晚間在證交所召開重訊記者會宣布，兩家公司共計以新台幣290億元，買下法商手中60%的台灣家樂福股權，並將向公平會提出結合申請，待審核通過後，預計明年中完成交割，屆時家樂福也將成為100%的台資企業。至於會不會改名？統一表示，這次交易合約也包括商標授權，而併購家樂福後會不會有壟斷市場問題？統一強調，量販超市與超商是完全不同的業態，不至於構成壟斷，在股權設計上也已有所安排。

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由於涉及台法兩地同步作業，統一併購家樂福重訊記者會罕見在晚間11時40分舉行，並由統一企業的財務陳國煇及統一超財務吳玟琪共同出席說明。

陳國煇表示，今日統一企及統一超分別經董事會通過以新台幣239.23億元及50.75億元取得台灣家樂福各49.5%、10.5%股權，但尚需取得公平會結合許可，預計明年年中完成交割，並將全數以現金交割，而完成交割後統一企、統一超將分別持有台灣家樂福70%及30%股權。

陳國煇也強調，統一集團自35年前和法國家樂福創辦家族合作，共同將家樂福品牌引進台灣，至今已成為家喻戶曉的量販超市代表品牌之一，目前在全台各地有340家門市，包69家量販店及272家超市，另經營129家商場，這次股權收購後，統一集團全通路策略將得以更加完善，讓我們可以接觸並提供更廣泛優質服務給更多消費者，同時也藉由這平台持續生態鏈規畫，特別是可以讓在地中小企業及農漁民的產品可以更便捷更有效率給消費者享用。

不過，外界也擔心統一併購家樂福後，現有超商門市再加上量販超市會不會有市場壟斷問題？陳國煇則說，量販超市與超商是完全不同業態，這不至於購成壟斷，也因業態不同，在交易股權設計上也有不同作法，併購後股權結構上，統一企占70%股權，統一超占30%股權。

他也表示，依相關規定在簽完約15天內要向公平會提出相關申報，統一會全力配合公平會審查需要。至於公平會若不同意怎麼辦？他說，那就無法再執行下去，但目前不做預測，會盡全力配合公平會的審查需要，據了解審查時間約要6至10個月，因此，若一切順利，在取得核可後，預計明年中可以完成交割，而且會百分之百使用現金交割。

另外，外界也好奇統一併購台灣家樂福後，會不會更名？陳國煇表示，與家樂福這次交易合約就包括商標授權，已有做好安排，家樂福在台經營在交易過程也會無縫接軌。

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