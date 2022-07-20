《原子》盧佾暘「寡言是善於傾聽」 卸下心防全因為他
男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》總冠軍賽日前才剛落幕，就有許多粉絲意猶未盡，儘管冠軍團由天王星拿下，不過仍可以透過「beanfun!票選活動」來支持喜愛的少年，讓其成為人氣團出道。《NOWnews今日新聞》日前訪問到年僅18歲、來自「水星」的盧佾暘，深邃的五官和呆萌、羞澀的臉蛋，擄獲不少姊姊的芳心，理工科出身的他，透露在學期間，一直都屬於安靜型學生，雖然不像其他少年活潑外放，不過盧佾暘解釋寡言，是因為自己較善於傾聽。
盧佾暘透露剛開始進入水星時，看到其他人都勇於表達意見，自己卻膽怯、默不吭聲，難以融入大家的心情有苦難言，不過好在其他團員都相當熱情，才讓他逐漸卸下心防，「林毓家最常來找我聊天，因為我們都很喜歡打遊戲，之後就越聊越多。」談起林毓家，盧佾暘嘴角突微微上揚，不再像剛面對鏡頭時一樣彆扭，看來他在節目中，已經找到能令他保有安全感的好友。談到未來往演藝圈發展，盧佾暘自認太內向，不過會嘗試多和他人交流來訓練口條。
盧佾暘身材嬌小卻食量驚人，一次可以吃完2片12吋的披薩，或是2份速食套餐，笑說不會擔心身材走鐘，因為自己是「吃不胖」類型。相較其他團員為了上相而節食，盧佾暘已坐穩團裡「吃貨擔當」的位置，而對於食物的挑選，盧佾暘似乎也比較隨和，「我不太挑食，很餓才會點外賣，能越快送來越好。」
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