「不如高虹安可愛會唱歌」 李妍慧：沈慧虹像大姊撐全家
民眾黨新竹市長參選人高虹安宣布參選以來，砲打民進黨新竹市長參選人沈慧虹，再加上高日前在節目上大唱「塔綠班」之歌嘲諷綠營支持者，不斷引發爭議。民進黨發言人、新竹市議員李妍慧說，新竹市民理性分析、實事求是，跟高虹安比起來，沈慧虹不那麼年輕可愛會唱歌，但就像家中大姐一樣可以撐起全家；選市長不是選美，也不是選學歷厲害的人，而是要選一個對市民來說「最有用、最可信賴」的人，相信沈慧虹的努力會被看見。
李妍慧說，參與選舉這麼多年，越來越覺得，台灣的民主成熟，台灣人民的投票水準高的令人另眼相待。最近有報導指出，新竹園區人個性實事求是，政治冷感，候選人的形象、學經歷、政見才是左右投票行為的最重要因素。
李妍慧表示，這種理性分析、實事求是、精準、計較的特質，用在選擇候選人這件事上，其實有許多好處。
李妍慧說，不用再擔心，市民會被外貌、年紀所迷惑，有市政經驗，有內涵專業的候選人，會被看見；也不用再擔心，市民會被似是而非的假消息、假新聞所誤導，邏輯分析，基本查證工夫人人都具備，禁得起檢驗的人，會被看見。
李妍慧進一步說，市民更不用再擔心，裝可愛、情緒操弄，可以左右投票意向，一旦回歸務實思考，能為新竹未來求取最大利益的候選人，自然浮現。
李妍慧表示，跟高虹安比起來，沈慧虹不那麼年輕可愛會唱歌，但就像家中大姐一樣，她可以一肩撐起全家，令人安心。選市長不是選美，也不是選學歷厲害的人，而是要選一個對市民來說「最有用、最可信賴」的人。