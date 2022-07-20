「人家要靠身材也很有本錢」 黑嘉嘉一張照片讓網友跪了
28歲「圍棋女神」黑嘉嘉是台、澳混血，擁有脫俗的空靈美貌及酥麻奶音，目前是台灣段位最高（七段）的職業女棋手，日本媒體盛讚她是「千年一遇的美女棋士」、「圍棋界的佐佐木希」。日前有網友發文表示，放眼某些台灣女星大多憑裸露身材走紅，黑嘉嘉只靠才能、氣質就讓人懾服，不過有人貼出女神照片補充，「人家要靠奶也是很有本錢的」。
原PO在Dcard表示，黑嘉嘉靠自身才華，非凡氣質被公認像仙女，「反觀一直出賣奶寫真集的『女神』，還有那種講希望自己奶小一點，不想只靠奶紅的，把這些所謂女神拿去對比黑嘉嘉， 到底哪個打得贏啊？」
貼文引來大批網友共鳴，「女生也很喜歡她欸，很有氣質、講話也很可愛，重點是有實力真的很厲害」、「黑嘉嘉永遠的神」、「一定黑嘉嘉贏的啊，光氣質就直接屌打了，有夠仙」、「她真的有夠漂亮！看一次就愛上的那種」、「外表內涵兼具的才是極品」！
有趣的是，一名網友找出黑嘉嘉一張穿旗袍的棚拍照，反駁稱「人家E奶耶，要靠奶也是很有本錢的」，照片中，黑嘉嘉著一件改良式綠色旗袍，合身剪裁意外讓豐滿上圍現形，其他人看了只說「我的小腦袋突然停止運轉」、「我沒了」、「更尊敬了！有本錢靠奶但不靠奶，真的清流」，引起熱議。（編輯：楊穎軒）