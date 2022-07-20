台積電漲12元領軍上攻　台股早盤強勢漲210點

美股四大指數昨（19）日開高，其中道瓊漲逾2%、費半漲逾4.6%。台北股市今（20）日電金齊揚，早盤一度漲210點，來到14906點，漲幅1%以上。權值股台積電領漲，早盤漲12元，來到503元，站回500元，帶動台積電概念股走揚。另外，重要電子股如聯發科、聯電、南亞科、友達、群創漲1到2%，股王大立光漲1.7%，站回2000元以上。至於今日比特幣概念股、IC設計族群也紅通通。
美股道瓊指數19日大漲754.44點，或2.43%，收31827.05點；那斯達克指數大漲353.1點，或3.11%，收11713.15點；標普500指數大漲105.84點，或2.76%，收3936.69點；費城半導體指數大漲123.6點，或4.61%，收2803.1點。
受到美股走揚激勵，台北股市今日開盤漲116.32點，加權股價指數以14810.4點開出，早盤一度漲210點，來到14906點，漲幅1%以上。權值股台積電持續強勢，早盤漲12元，來到503元，站回500元。台積電概念股中砂、映泰漲6%以上，世芯-KY漲超過5%，雍智與祥碩漲4%多。另外，其他晶圓代工也開高，如聯電漲2%以上，世界先進漲2%、力積電漲逾3%。
其他重要電子股，如聯發科漲2.8%，來到681元。南亞科、華碩、宏碁、群創、友達漲1到2%。其中股王大立光漲1.7%，來到2015元左右。至於IC設計族群也紅通通，其中力旺飆漲停，來到1185元，凌陽漲逾7%，鈺太漲近6%。另外，比特幣價格飆一個月高點，今日比特幣概念股也強勢走高，青雲飆漲停，麗臺、撼訊漲6%。