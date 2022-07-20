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美前防長籲台男女都當一年兵　學者：熱心有餘但脫離現實

▲美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率團訪台，建議我方提升國防預算，並將兵役改為男女都要服一年以上的兵役。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.19）
▲美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率團訪台，建議我方提升國防預算，並將兵役改為男女都要服一年以上的兵役。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.19）

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-20 10:11:59

美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）昨日建議我方提升國防預算，並將兵役改為男女都要服一年以上的兵役。學者認為，艾斯培前部長的建議是「熱心有餘」，卻不免有些「脫離現實」。

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美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團由美國前國防部長艾斯培率團，義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）一行3人訪問台灣，昨日下午於外交部舉辦訪問團記者會。媒體詢問對台灣國防有何建言，艾斯培指出，台灣應該增加國防預算至GDP的3.2%至5%，義務役役期也應該延長至一年，且應該男女都當兵。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，根據去年九月送抵立法院的中央政府總預算，2022年我國GDP的預估值為22.58兆，整個中央政府總預算歲出的編列總額則是2兆2582億，國防預算的編列數為3726億；若依照艾斯培的建議來編列國防預算，則GDP的3.2%是7226億，占2022年中央政府總預算歲出總額的比例高達32％；GDP的5%是1兆1290億，占2022年中央政府總預算歲出的比例更是驚人的50％。

揭仲表示，幾乎沒有一個正常的國家能在承平時期中，連年編列這麼高比例的國防預算；如果真要按照艾斯培的建議，意味著我國未來將沒有辦法對教育、科技、交通等進行任何值得一提的投資，恐怕要不了多少年，就會使國力大幅下滑，更沒有能力支應國防預算。

至於讓男女都服一年以上兵役。揭仲表示，在常備部隊全志願化後，儘管還有些問題，但國軍的戰力可說是近20年來最強的時候，因此兵役制度調整前提，應該是不大幅裁減現有的志願役人力。然而，在現有16.66萬志願役人力不大幅裁減的情況下，以台灣有限的訓練場地和能量，要處理艾斯培建議中，不分男女軍服一年以上兵役所形成的大量員額，根本是不可能的任務。

揭仲表示，光是2022年，一次服4個月軍事訓練役的役男預算員額即高達7.76萬人；若以2019年為例，當年服軍事訓練役的役男實際人數也有6.42萬人；若真依照艾斯培的建議，則每年需入營服役的男女總數，可能高達12萬至16萬人。在當前國軍訓練場地與訓練能量都已趨近飽和的情況下，國防部根本不可能替這些每年新增的12萬至16萬義務役男女士兵，提供良好的訓練與服役內容，還會出現嚴重的當兵塞車問題，使大量役齡男女因為遲遲等不到入營當兵，嚴重影響生涯規劃而怨聲載道。

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