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泰劇帶動觀光！揭秘高顏值明星打卡點

▲由泰國電視三台製作播出的古裝泰劇《天生一對》，該劇的主要取景處成熱門旅遊地。（圖／翻攝自劇照）
▲由泰國電視三台製作播出的古裝泰劇《天生一對》，該劇的主要取景處成熱門旅遊地。（圖／翻攝自劇照）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-20 10:44:01

近幾年泰劇興起，許多知名的泰劇燒到全亞洲，包括泰國版《流星花園》、BL熱門劇《只因我們天生一對（2gether the series）》和穿越劇《天生一對》等等叫好叫座的泰劇。除了演員因為泰劇水漲船高，取景處也成了熱門打卡點。

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▲《只因我們天生一對》最主要的拍攝場景大學。（圖／翻攝自劇照）
▲《只因我們天生一對》最主要的拍攝場景大學。（圖／翻攝自劇照）
首先第一個熱門景點是華僑崇聖大學（Huachiew Chalermprakiet University）挽披校區，是《只因我們天生一對》最主要的拍攝場景大學。這景點距離機場很近約15公里，交通也很方便優公車可直達曼谷，劇中許多知名的場景，包括社團、教室、足球場、車道都是在這裡拍攝，來到此處會有還原劇情的感受。

再來，由泰國電視三台製作播出的古裝泰劇《天生一對》，該劇的主要取景地阿瑜陀耶古城、柴瓦塔那蘭寺、北欖府七十二府古蹟模型公園等都因此而走紅。泰國的古都大城非常適合女孩們換裝去打卡，暢遊泰國的古都之美。

不過，由於大城的古蹟曾遭到大火肆虐，想要體驗古城村莊之美，可能無法在大城體會，而是要前往北欖府的古城模型公園（Ancient City）。《天生一對》中有許多的大城場景，都是在這個被稱為是「泰國小人國」的古城模型公園中取景。此園區將泰國各府的知名寺廟、宮殿和古蹟，約120個景點都復刻成了縮小版，整個園區占地約80萬平方公尺，可以選擇搭乘遊園車或是租自行車來逛，相當愜意。

▲《天生一對》中有許多的大城場景，都是在這個被稱為是「泰國小人國」的古城模型公園中取景。（圖／Ancient City官網）
▲《天生一對》中有許多的大城場景，都是在這個被稱為是「泰國小人國」的古城模型公園中取景。（圖／Ancient City官網）
最後是富豪類型泰劇最愛取景處，例如大城白屋，知名的《名門紳士系列》曾在此處取景。由於該屋綠蔭感濃重，頗有泰式風情之外，還有小洋房的典雅秀麗，非常適合拍攝名門千金風格照片。

泰國在7月1日放寬防疫規定，並且取消了 10,000 美元（約等同於新台幣3百萬元)的健康保險要求，因此旅客只要提供疫苗接種證明或抵達前 RT-PCR 陰性或專業 ATK 測試結果證明就可以入境泰國。此措施讓許多旅客蠢蠢欲動，喜歡泰國的你可以趕快把這些打卡點放入口袋名單中，趁放假就能去遊玩了！

▲富豪類型泰劇最愛取景處之一是大城白屋。（圖／翻攝自推特）
▲富豪類型泰劇最愛取景處之一是大城白屋。（圖／翻攝自推特）
▲知名的《名門紳士系列》曾在大城白屋取景。（圖／翻攝自百度百科）
▲知名的《名門紳士系列》曾在大城白屋取景。（圖／翻攝自百度百科）

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