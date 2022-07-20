汪小菲穿情侶鞋約會！陪張穎穎遊重慶 拉網紅夫婦擋槍
大S和具俊曄新婚甜蜜，等紅綠燈雙手捲成麻花捲，前夫汪小菲和小14歲的張穎穎，也不惶多讓，旅遊足跡踏遍中國，昨（19）日被目擊同遊重慶，同框的還有網紅「晚晚」和「林翰」夫婦，進行雙重約會。畫面中，兩人穿著同款情侶鞋，張穎穎走在前面，與汪小菲保持著一定距離，似乎有刻意避嫌。
儘管張穎穎曾說不選擇汪小菲，但同框身影卻不斷被目擊，繼6月一起同遊姻緣勝地「法喜寺」，7月份又同遊重慶，還穿上情侶鞋低調放閃，面對外界嘲諷怒罵，這對戀人刻意保持距離，在社群平台沉默以對。
張穎穎也試著剖析自己，拍影片向粉絲介紹進入演藝圈過程，強調自己是個行動力十足的人，年僅17、18歲時，想要研習表演，就立刻報名進入北京電影學院，3天後就出現在教室裡，「會給自己規劃條條框框的東西，習慣自己為自己做決定」，不過，她所接受的並非正統專業訓練，只是付錢就能上的進修班，反而被網友揶揄，根本沒有代表作和戲劇作品。
汪小菲、張穎穎雖然死不承認戀情，但網友見怪不怪，「本來就是情侶，穿同款鞋也不奇怪啊」、「超級正常都離婚了，人家找女朋友正常啊」、「哪裡不正常了，只學大S嫁棒子，不許小菲找真愛」！