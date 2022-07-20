特企／爸爸點名「這組合」當父親節禮物 網：你爸真內行
一年一度88父親節即將到來，問起爸爸需要什麼禮物，他們總是會說不用，這讓許多子女很苦惱。不過近日有網友在社團分享，自己爸爸最近一直向她暗示自己在用的刮鬍刀頓了，女兒於是上網做功課後，發現今年Panasonic父親節促銷有夠狂，祭出買6枚刃設計及內建ai自動感應的日本製極速線性馬達全機水洗電鬍刀，登錄再送限量43吋大電視的組合，如此有誠意的父親節促銷，讓她上網求問各網友到底是真是假，此文一出，網友紛紛表示：「這組父親節禮物有點狂。」
該名網友在「momo網購好物交流」發文，詢問大家的爸爸都會怎麼暗示想要的禮物。並且分享發現自己的爸爸想要買刮鬍刀。但是因為表示自己對刮鬍刀沒有很熟，稍微研究一下，看到國際牌的這款刮鬍刀，登錄還送限量43吋大電視，有點心動但又不太懂，所以上社團發文跪求大家分享心得．
此文一出，立刻引起網友熱議，吸引了超過一百則的留言，紛紛對這個促銷優惠表示驚訝，「我以為電視是抽獎獎品，沒想到是贈品」、「刮鬍刀也有ai，很厲害的樣子」、「6刀片的喔，感覺很不錯」、「買一隻刮鬍刀就送電視，聽起來就很猛哈哈」、「感覺很香不買嗎？」。
還有熱心網友分享使用這款電鬍刀使用心得，「5D刀頭使用起來更服貼，可以輕鬆刮掉根部鬍子」，「剛入手ai的功能感受蠻明顯的，移到不同位子力道就會改變」。「可以全機水洗」，「兩三週充一次電就好」。還有眼尖網友分享更多優惠，買不同型號的刮鬍刀會送限量好用的吹風機，或是音波電動牙刷，網友們激讚：這是今年這檔非常超值的父親節禮物。