「我的青春影像日記」紀實片　紀錄新住民異鄉人生

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市長黃偉哲表示，目前台南市新住民人數3萬5,000多人，正如文學家葉石濤所說，「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，黃偉哲歡迎新住民來台南求學、工作、婚戀，乃至在台南落腳展開第二人生。
黃偉哲說，看完「我的青春影像日記」，對於新住民在異鄉開始新的人生，所走過的路程、經歷過的酸甜苦辣，一定有更深刻的體會，對於到2位新住民主角，在工作、家庭及學習各方面的付出與努力，他也非常敬佩，並各致贈「幸福小禮物」-裝滿祝福的行李箱，鼓勵她們在台南「幸福城市」持續幸福跨步前行。
教育局長鄭新輝表示，教育局一直致力發展新住民教育，推動執行層面包含學校教育、家庭教育和社會教育等，包括新住民家庭生活適應多元學習服務，尤其在大港國小及東山國小設置新住民學習中心，多年來提供新住民培力課程，協助多位新住民朋友因融入時下生活經驗發展第二專長，而深獲新住民朋友之喜愛。
今日影片中的兩位主人翁分別是，越南的歐美豔及印尼的郭芝余，她們在記者會中與大港國小學童化身的機組人員一問一答，分享自身來臺數十年，從建立家庭，到擁有新家人、交新朋友的情感，以及一路走來的各種感念，也自覺已經融入台灣社會，對於台南的美食像潤餅和牛肉湯也都非常熱愛。而數十年過去，2位新住民回憶過往訴說在台新生活，所走過的汗水和淚水都已轉化為生命中的既堅實又幸福的印記。
歐美豔回首近30年來台的歲月感慨萬千，曾經因生活不順遂而有輕生的念頭，而今已有能力在移民署南區事務大隊台南市第一服務站擔任通譯，幫助更多的新住民，她回想過往經歷的辛苦，忍不住自誇好堅強、好厲害。郭芝余的媽媽在印尼從事美髮工作，隻身來到台灣的她，也開設屬於自己的美髮工作室，並且常年參與新住民學習中心的各項課程，同時也加入學校及社區志工團，以一己之力回饋社會，2人以樂觀的態度幫助身旁的同鄉姊妹，帶領姊妹走出家門，參與社會的學習與活動。
家庭教育中心表示，許多新住民為申請歸化國籍，需具備基本語言能力，也要知道生活在台灣的權利義務基本常識，因而常到新住民學習中心學習。幾年下來，漸漸培養終身學習的習慣，並持續參與新住民學習中心各項課程，結交來自不同國家的姊妹朋友，形成緊密的人際情感連結，相互砥礪前行。
今日發布的新住民紀實影片「我的青春影像日記」，影片公布在台南市家庭教育中心網頁，歡迎各位市民點閱觀賞，也歡迎新住民朋友踴躍分享屬於自己的青春故事。