北市遊戲場檢驗超標又浮報　靖娟籲市府啟動專案清查

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法令規定，遊戲場除首次開放前要檢驗之外，接續每3年仍須重新檢驗1次，但靖娟基金會指出，台北市440座遊戲場中，逾期未檢驗座數為163座、實際檢驗率僅65.3%，其中包括北投區豐年公園、稻香公園、松山區富錦3號公園等，自103年後都未再次檢驗，過期長達6年以上。
吳崢指出，研究顯示，近8成兒童在遊戲場發生事故的原因與高處墜落有關；衛福部明確指稱，遊戲場必須取得鋪面與遊戲設備2項合格檢驗報告，才算完成備查程序，像林口公園的鋪面一旦受到日曬或下雨泡水，就會硬化、失去保護力；而台北市仍有23座公園自始沒有檢驗鋪面，使用時間最久者高達9年，檢驗程序漏洞百出，簡直罔顧兒童安全。
靖娟基金會進一步檢視經濟部標準檢驗局制訂的《遊戲場設備使用範圍內鋪面材料衝擊衰滅性能試驗》標準，遊戲場鋪面測試的頭部傷害指數（HIC）不能超過1,000，但靖娟隨機抽查卻發現有5座遊戲場在首次檢驗時，HIC就高達800、900，公園處仍通過備查、進行開放。
靖娟基金會執行長林月琴表示，委託檢驗公司檢驗3座遊戲場的鋪面，其中信義區林口公園頭部傷害指數已超標、HIC達1,406，孩童若自高處墜落後果不堪設想！
此外，靖娟基金會還發現8座遊戲場報告與現場情形不符，如大安區仁慈公園、溫州公園的遊戲設備間使用距離不足，未符合標準。林月琴指出，檢驗報告與現場設施不符、公園更新設施或舖面皆未重新檢驗，都顯示北市公園處欠缺專業知能，遑論為市民的安全把關。
靖娟基金會向北市府提出4項呼籲，公園處應在明年1月25日，法規備查期限屆至前，完成清查鋪面有危害的遊戲場，並列管改善；每3年依法重新檢驗，公園處即刻安排檢驗日程，並將最新檢驗報告公布於公園處網站；公園處應即刻清查北市公園遊戲場的檢驗報告，並將有問題的遊戲場安排完成檢驗；北市府應成立府級專案，由副市長彭振聲督導，定期明確監督公園處將上述清查工作完成。