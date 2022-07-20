預約唯美七夕　看電影享美食、不動手懶人禮夯

七夕情人節想給另一半專屬的浪漫！看電影享美食是不少民眾的首選，威秀影城推出專屬GOLD CLASS頂級影廳的「唯美七夕 綿長情意」系列活動，有機會抽中住宿券延續下一站幸福旅程。而七夕的送禮選擇，486團購觀察平台消費趨勢發現，「粉嫩色」或是帶有「香氛」關鍵字的商品容易被列入情人節禮物清單；能讓另一半「不動手」的創意設計，更是今年人氣夯品。
威秀影城GOLD CLASS頂級影廳推出「唯美七夕 綿長情意」活動，7月22日起至8月7日，凡觀影並加購套餐，即可獲得「森田藥粧活氧保濕凝露面膜」；7月27日至31日觀影還可參與甜蜜留言，威秀影城將為您傳達情話，於8月4日七夕全日在GOLD CLASS電視輪播放送(限10組)； 8月4日七夕攜伴觀影並加購套餐，前30組顧客，可獲得 「B&R手工造型綿花糖繽紛桶」及「 幸運籤刮刮卡」乙份；刮開幸運籤可預測您的愛情運勢，還有機會刮中「台南大員皇冠假日酒店高級房住宿券」 ，延續浪漫情意。
即將迎接七夕情人節，486團購觀察平台消費趨勢發現七夕「懶人商機」夯。專為解放雙手設計的meekee直立式吹風機，精緻粉嫩外型搭載負離子功能，呵護秀髮還可同時追劇、滑手機，一推出就深受女性青睞。日本超人氣create ion「翻轉風」專業沙龍級負離子吹風機推出浪漫限定組合，搭配KOIZUMI音波磁氣美髮梳，超值優惠83折，限量200組。
不僅「捨不得你動手」，表達寵溺更要「凡事依著你」，LG推出擺脫電線束縛、輕便好移動的「閨蜜機」，螢幕可垂直旋轉、水平轉向或多角度傾斜，符合各種觀看姿勢，可說是「最順心」的贈禮。粉嫩外觀或帶有香氛關鍵字也是送禮熱門選擇。夏天搶手的「冰淇淋機、奶茶機、果汁冰沙調理機」有多種不同款式，又以外觀採馬卡龍配色的機種人氣最旺。女性偏好帶有香味的商品，兼具殺菌和香氛去味功能的紫外線香氛消毒盒是實用派的好選擇。