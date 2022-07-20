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名家論壇》柯志遠／《警察榮譽》榮譽背後是人性的魔考

▲愛奇藝獨家熱播的陸劇《警察榮譽》在豆瓣網評分高達8.6，每集劇情莫打引發熱議。（圖／愛奇藝提供）
▲愛奇藝獨家熱播的陸劇《警察榮譽》在豆瓣網評分高達8.6，每集劇情莫打引發熱議。（圖／愛奇藝提供）

文/柯志遠

2022-07-20 11:58:59

深邃通透，叫好叫座，值得咀嚼再三。有些寫實刻劃社會生態的好戲，由於與故事背景的結合太深，在當地造成了紅火的收視高潮，對於境外的觀眾卻不見得有等量的吸引力，愛奇藝獨家熱播的陸劇《警察榮譽》卻罕見地打破了藩籬，一齣以大陸縣城派出所為舞台的38集電視劇，在豆瓣網評分高達8.6，每集劇情莫打引發熱議，質樸但一針見血的敘事手法、個個入木三分特色鮮明的角色設定、平凡真摯異常耀眼的整體演技，都成為本地影視產業幕前幕後追劇、觀摩的焦點，導演丁黑2003年翻拍海岩小說的《玉觀音》，近年2017以特殊的清末商戰題材凸顯女性意識的《那年花開月正圓》都是兼具通俗性與文學性的當代經典，《警察榮譽》的視野格局、主題完成度皆更上層樓，是我心目中2022上半年最亮眼最不應錯過的華語劇榜首。

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《警察榮譽》劇中的派出所，恰是一個縮影世道百態的微社會，活靈活現，逼近眼前，前半段伴隨四個年輕主角的足跡呈現了職場劇「人VS. 環境」的撞擊和檢視，中間段幾起與「刁民」正面交鋒的事件，由小鑑大地探討了社會不同角落等待挖掘與解決的尖銳命題，後段幾個貫穿劇情的大案子爆發了戲劇張力的最高潮，整齣戲的「高潮迭起」建立在縝密鋪陳的結構設計上，循序漸進，特別抓人眼球，高超的說故事技巧涵蓋了「身為警察的甘苦日常」、「警察身邊的家人、親人同時承受的有形無形考驗」，最後終結於從更高的制高點俯瞰「警察之所以無怨無悔投身成為警察的，核心的榮譽信念所在」，真正做到了「環環相扣，劇力萬鈞」，感動之餘，不論是不是身為警察，還都不由自主地深受啟發。

在我個人馬不停蹄的追劇片單中，2022上半年唯一可以與《我們的藍調時光》、《我的出走日記》相提並論的華語劇應該就是這齣《警察榮譽》Ordinary Greatness（平凡的偉大）了！以警察為人設切入，其實刻劃的卻是職場與人生，2014的《未生》是我心目中職場劇的天花板，《警察榮譽》剛開始一樣從新人履職的視角切入，以職場寓意整個社會的世故冷暖，以菜鳥的特殊節點梳理一個人內在價值摸索、定性之於週遭環境影響的必然與或然，有憑有據，脈絡鮮明，言之有物，點滴入心。特別值得一提的是，《警察榮譽》前半齣捨棄了更容易做娛樂渲染的刑偵劇套路，以四個新手員警的「成長」，解構人是怎麼從「我」的格局反思、卸載、重組成一個與整體世界更和諧更圓融也更喜樂於建立自我價值的過程。跟《出走日記》、《藍調時光》擺在一起，乍看不一樣，其實同樣都在思索人在群體的位置，其實同樣都在沉澱時間流程之於整個人生的因果關係，敘事生動，筆觸樸拙，卻擲地有聲。

▲《警察榮譽》（圖／愛奇藝提供）
▲《警察榮譽》做到了感動之餘，不論是不是身為警察，還都不由自主地深受啟發。（圖／愛奇藝提供）

看《警察榮譽》，應該有很多人跟我一樣腦中不斷浮現這個問題：為什麼會有這麼多層出不窮的「刁民」？一齣戲，竟是漫無止盡的「同理心」的修煉。可是你們這些蠻橫傲慢的人呀，你們這些貪婪邪惡的人呀，你們這些兇殘粗暴的人呀，你們這些愚昧怯懦的人呀，必須用上多巨大的包容與忍耐，負重與負痛，我才能真正地完成每一次的設身處地？這是一個有趣卻發人深省的觀影趣味，一邊追劇，一邊逆向思索。一個派出所，一個魔考的修羅場，每一次的熱淚盈眶，伴隨的都是非常人能承受的怵目驚心，如果當時看《火神的眼淚》感受到對社會現象針砭的犀利震撼是1，《警察榮譽》涵蓋的層面之廣之深，引領觀眾代入反思的面相之複雜之深邃，其整體成績的份量可達到10（當然他的集數38集，整整多了快四倍，篇幅更大，信息量肯定更全面、更龐大）。劇中每個接警案件都聚焦了社會存在的價值扭曲、世道墮落、人性崩塌，以及現行制度力不能及的窘迫、尷尬，平凡，立體，卻鞭辟入裡，熱騰騰的煙火氣，鬧哄哄的人間世，在交錯雜沓的秩序紊亂裡，尋找一個最心安理得的位置。

▲《警察榮譽》（圖／愛奇藝提供）
▲《警察榮譽》卡司陣容是另一個燦爛耀眼的亮點，張若昀以32歲演23歲，人瘦了兩圈後少年感整個回來了。（圖／愛奇藝提供）
《警察榮譽》中無一不是演技高手的卡司陣容是另一個燦爛耀眼的亮點、看點，柏林影帝王景春（2019《地久天長》）飾演八里河派出所所長，演技能量幅射全局，不論在劇情或表演上都是定海神針般的主心骨，許娣、寧理、趙陽、李誠儒等導師級的戲骨大腕個個爐火純青，演技火花看得人目不暇給，四個做為故事主軸的年輕主角表現超乎預期甚多，成績極是亮眼，張若昀以32歲演23歲，人瘦了兩圈後少年感整個回來了，縱橫全劇，揮灑自若，是《慶餘年》之後又一次最值得稱道的精彩演出，白鹿、徐開騁前不久前都還只是古裝偶像劇裡以顏值取勝的流量女神、男神，沒想到收掩了偶像濾鏡後的寫實演技如此沉穏自然，已經完全能夠收放自如，簡直判若兩人，台灣觀眾較陌生的曹璐，把「趙繼偉」這個農村青年的忐忑與頑強，對於警察這個身份做為扭轉個人命運的寄望與追求，詮釋得絲絲入扣深入人心，表現亦是可圈可點。


●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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