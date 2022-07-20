名家論壇》柯志遠／《警察榮譽》榮譽背後是人性的魔考

我是廣告 請繼續往下閱讀
在我個人馬不停蹄的追劇片單中，2022上半年唯一可以與《我們的藍調時光》、《我的出走日記》相提並論的華語劇應該就是這齣《警察榮譽》Ordinary Greatness（平凡的偉大）了！以警察為人設切入，其實刻劃的卻是職場與人生，2014的《未生》是我心目中職場劇的天花板，《警察榮譽》剛開始一樣從新人履職的視角切入，以職場寓意整個社會的世故冷暖，以菜鳥的特殊節點梳理一個人內在價值摸索、定性之於週遭環境影響的必然與或然，有憑有據，脈絡鮮明，言之有物，點滴入心。特別值得一提的是，《警察榮譽》前半齣捨棄了更容易做娛樂渲染的刑偵劇套路，以四個新手員警的「成長」，解構人是怎麼從「我」的格局反思、卸載、重組成一個與整體世界更和諧更圓融也更喜樂於建立自我價值的過程。跟《出走日記》、《藍調時光》擺在一起，乍看不一樣，其實同樣都在思索人在群體的位置，其實同樣都在沉澱時間流程之於整個人生的因果關係，敘事生動，筆觸樸拙，卻擲地有聲。
看《警察榮譽》，應該有很多人跟我一樣腦中不斷浮現這個問題：為什麼會有這麼多層出不窮的「刁民」？一齣戲，竟是漫無止盡的「同理心」的修煉。可是你們這些蠻橫傲慢的人呀，你們這些貪婪邪惡的人呀，你們這些兇殘粗暴的人呀，你們這些愚昧怯懦的人呀，必須用上多巨大的包容與忍耐，負重與負痛，我才能真正地完成每一次的設身處地？這是一個有趣卻發人深省的觀影趣味，一邊追劇，一邊逆向思索。一個派出所，一個魔考的修羅場，每一次的熱淚盈眶，伴隨的都是非常人能承受的怵目驚心，如果當時看《火神的眼淚》感受到對社會現象針砭的犀利震撼是1，《警察榮譽》涵蓋的層面之廣之深，引領觀眾代入反思的面相之複雜之深邃，其整體成績的份量可達到10（當然他的集數38集，整整多了快四倍，篇幅更大，信息量肯定更全面、更龐大）。劇中每個接警案件都聚焦了社會存在的價值扭曲、世道墮落、人性崩塌，以及現行制度力不能及的窘迫、尷尬，平凡，立體，卻鞭辟入裡，熱騰騰的煙火氣，鬧哄哄的人間世，在交錯雜沓的秩序紊亂裡，尋找一個最心安理得的位置。
《警察榮譽》中無一不是演技高手的卡司陣容是另一個燦爛耀眼的亮點、看點，柏林影帝王景春（2019《地久天長》）飾演八里河派出所所長，演技能量幅射全局，不論在劇情或表演上都是定海神針般的主心骨，許娣、寧理、趙陽、李誠儒等導師級的戲骨大腕個個爐火純青，演技火花看得人目不暇給，四個做為故事主軸的年輕主角表現超乎預期甚多，成績極是亮眼，張若昀以32歲演23歲，人瘦了兩圈後少年感整個回來了，縱橫全劇，揮灑自若，是《慶餘年》之後又一次最值得稱道的精彩演出，白鹿、徐開騁前不久前都還只是古裝偶像劇裡以顏值取勝的流量女神、男神，沒想到收掩了偶像濾鏡後的寫實演技如此沉穏自然，已經完全能夠收放自如，簡直判若兩人，台灣觀眾較陌生的曹璐，把「趙繼偉」這個農村青年的忐忑與頑強，對於警察這個身份做為扭轉個人命運的寄望與追求，詮釋得絲絲入扣深入人心，表現亦是可圈可點。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]