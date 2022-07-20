民進黨揭2022競選主軸「顧家鄉 拚未來」　社群3箭拚勝選

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「拚未來」代表民進黨堅持改革的重要使命，今年年底民進黨除了要繼續努力為下一代拚幸福，更要一起投下「9票+1票」，民進黨作為最早提出18歲公民權的政黨，呼籲大家年底投下「9票+1票」，用公民複決同意票推動台灣民主前進。
謝佩芬介紹2022民進黨地方選舉資訊頁時指出，本次選戰主視覺將「顧家鄉」、「拚未來」兩大主軸，搭配民進黨獨有的DPP Logo，以立體化方式呈現。為增加可看性、吸引年輕族群目光，資訊頁目錄特別參考IG限動圖樣，並設計總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌領軍全台縣市候選人的Q版「中央地方會做事戰隊」，話題十足。
謝佩芬解說，「拚未來」是蔡政府正在實踐或已經達成的政策過程，像是行政團隊推動各項「加薪、減稅、增福利」措施，還包括提升育兒津貼、班班有冷氣、租屋補貼等減輕減輕家庭負擔的政策，此外，也長期推動18歲公民權修憲案，讓青年能夠參與民主政治。
去年開播的Podcast節目《耳朵出遊不出油》也推出新單元「地方耳Mazing」，特別找來前副總統陳建仁、屏東縣長潘孟安、南投縣長參選人蔡培慧、民進黨副秘書長林飛帆及連江縣黨部主委李問共同推薦。主持人之一、民進黨發言人謝子涵提到，在後疫情時代有越來越多人回到自己的家鄉，耕耘地方。
謝子涵表示，因為如此，她要從地方創生的角度出發，邀請各地青年分享在地創生故事，無論是從事產業創新還是推動地方城鎮品牌，希望可以鼓勵更多人返鄉灌溉自己家鄉的土壤，期盼與台灣各界團結努力，為我們的家鄉拚好未來。謝子涵表示，「地方耳Mazing」第一集已於上星期五推出，她也邀請大家一同拿出手機，打開Podcast，聆聽新世代最真實的創生故事。
民進黨發言人黃彩玲主持的網路新節目《一碗麵的時間》即將於明日中午上線，今天也特別找來新竹市長參選人沈慧虹現身推薦。黃彩玲表示，自己家裡開麵店，體悟煮麵、吃麵是每個人的生活日常，因此邀請全台「首長級」主廚帶來各地特色麵食，用不同的食材、配料與候選人產生連結，用一碗麵的時間聊聊人生故事、從政理念，明日中午12點推出的第一集將由台中市長候選人蔡其昌打頭陣。
沈慧虹表示，其實她很愛吃，所以做菜也都是做自己喜歡的味道。而且在做菜的過程中想加什麼料、放什麼調味料，就像是她在規劃市政時一樣，會先了解民眾想要什麼、想吃什麼後，便化身為魔法師，把它調成一道色香味俱全的菜。當菜端上桌之後，看到吃的人開心的樣子，自己也會很開心，並表示自己認為分享最好的味道給他人，就是當廚師最開心的一刻。
沈慧虹表示，在明日晚上7點，「慧虹的認真散步」即將上線，並形容這是最生猛、最接地氣、最真實的散步節目。她更進一步強調，政策要用白話文講，如果講得非常高深，會使民眾無法輕易理解。此外，由於22日是許多球迷、球員引頸期盼的新竹棒球場重建後開幕首戰，所以節目首集主題是「紅不讓之路」，將帶領觀眾從新竹火車站出發，帶著大家一起散步到棒球場，並在約20分鐘的路程中，介紹周圍所有好吃、好喝、好玩的給大家，期待觀眾明天能準時收看。