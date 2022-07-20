巷仔內／統一鞏固霸業吃家樂福　零售版圖大戰鎖定新戰場

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時間拉回去（2021）年11月，台灣家樂福被爆將出售，消息一出引起市場關注，因為台灣家樂福一向獲利很好，也是法商家樂福現存唯一亞洲據點，為何選在此時要出售？且當時傳出台灣家樂福的買主就是統一集團。統一對外表示，「這是單純的家務事，沒有什麼競爭的問題。」
所謂「家務事」指的是統一創辦人高清愿35年前，曾親自到法國與家樂福創辦家族達成共識，引進家樂福到台灣來，這是法國有史以來第一個來台灣投資的案例，且為了鼓勵法國人來台灣投資，過去與其他企業合資時，都習慣擔任最大股東的統一集團，還破例讓法方擔任大股東。
後來，市場上傳出台灣家樂福要出售，持股4成的統一集團也公開表示，自己擁有優先承購權，放話這是「家務事」，為了就是要擊退各方搶親人馬。
徐旭東搶親隔空喊話 羅智先老神在在
事實上，家樂福來台35年，穩坐量販業市占第2名，2020年營收突破新台幣700億元、稅後盈餘19.4億元，去（2021）年更受惠併購頂好、JASONS後，2021年營收達806億，年增16.7%。不過，法國總部卻因為有意鎖定拉丁美洲市場，寧願放棄規模較小的台灣市場，而台灣家樂福這個成績亮眼的小金雞母，瞬間就成為各方買家搶親對象，甚至捧著滿手現金求愛。
像是momo富邦媒，多家國內外私募基金如黑石集團、凱雷投資集團、CVC資本合夥公司、KKR、安博凱、達勝集團都曾在外傳的求親名單上。
由於這些求親者的資金背景雄厚，個個也都有勢在必得的決心，不想錯失任何機會卻又是單槍匹馬的統一集團，甚至傳出「考慮聯手其他業者一起搶親」的計劃，雖然這項計劃未獲證實，最後統一也還是憑一己之力取得台灣家樂福，但也說明求親人馬帶給統一極大的壓力，其中又以遠東集團表現最為積極。
遠東集團董事長徐旭東，曾喊話自己出的價格是「最美麗的」，還說統一集團稱的「優先承購權」是多年前簽的，可能只是形式上，真正細節沒談到。但統一集團董事長羅智先老神在在回應「我們就是照著劇本走，時間到了就知道」還表示尊重外界各項說法，可見統一集團對此收購案信心滿滿。
消費趨勢、零售市場轉變 統一拿台灣家樂福勢在必得
事實上，統一集團勢在必得，也一定得勝出！畢竟疫後消費習慣改變，以及面對全聯併購大潤發，還與全家聯手搶攻行動支付市場，積極的大動作、野心勃勃讓統一集團備感壓力，所謂零售產業大者恆大、甚至贏者全拿，誰先搶占版圖就有機會先勝出，且零售業現在也打數位戰，一不小心可能馬上就會被彎道超車，再加上量販、超商、超市界線越來越模糊，零售業者的心態當然也要跟著轉變。
台灣零售市場量販業從1989年來台的荷蘭品牌萬客隆算起，當時採會員制吸引小商家大量採買，後來家樂福、英商特易購（Tesco）也來台，當時家樂福還是首家不採會員制的品牌，不過萬客隆之後因用地與法規問題在2003年宣布全面停止營業，特易購也在2005年被台灣家樂福收購，隨後家樂福、大潤發、愛買與Costco好市多成為台灣量販業四大巨頭。
然而近年來零售市場競爭激烈，電商興起、疫情也讓部分消費轉為線上，於是量販、超商、超市界線越來越模糊，重整併購潮也興起。像是2007年8月全家併購同樣也是超商品牌的福客多；2009年家樂福引進超市型態「market便利購」，讓消費者在住家附近就可以買到生鮮雜貨用品；2015年全聯併購松青超市，成為超市龍頭；2020年家樂福併購頂好超市與Jason Market Place；2021年10月全聯宣布併購大潤發。
如今，統一集團吃下台灣家樂福繼續成為零售霸主，等於一口氣新增340個據點，把全聯、全家甩在後頭，量販、超市、超商、電商一手全包，成為全通路業者。
統一併購台灣家樂福５項意義 隨之而來挑戰正要開始
若進一步探究統一集團併購家樂福的意義，一是統一集團以食品製造業起家，未來通路可以更廣。二來可以強化採購能力，以量制價跟供應商拿到較低的進貨價格。三是家樂福近年線上發展不俗，統一可串聯線上線下數據掌握商機。四是家樂福的便利購，可成為統一超的衛星倉儲或是統一超販售生鮮食材，讓資源更能彈性運用。五是統一能發揮不同零售品牌的綜效與擴充客層，擴大統一集團的規模經濟。
只是，零售業大整併，會不會造成財團割據零售市場？民眾遇到問題只能摸摸鼻子、投訴無門？以及併購案是否涉及壟斷，還得經過公平會審議，像是全聯併購大潤發一案，日前公平會才宣布可「有條件」核准，附帶了7項條件，以確保結合後「整體經濟利益」大於「限制競爭之不利益」。
統一集團併購台灣家樂福也是同樣狀況，之前公平會也曾說，統一是食品製造商，若併購通路品牌，牽涉上下游廠商，有可能會有排擠其他廠商的狀況，或給予差別待遇，此方面公平會都會特別關注，公平會會就統一集團的事業與整併後的狀態通盤考量與審議。
只是，倘若統一集團收購台灣家樂福真的通過公平會審議，並在明年中完成交割，真正的挑戰還在後頭！因為消費者其實很現實，在零售市場中，同樣的產品大家看價格，如果價格差不多那就是比速度跟服務，因此發展數位、行動支付、精準促銷、外送都是關鍵。至於實體通路，不論是超商、超市還是量販店若品項大同小異，有沒有辦法創造前往實體通路的誘因，販售讓消費者願意掏錢出來的「有感」、「有驚喜」之差異化商品或服務，同樣也考驗經營者的智慧。