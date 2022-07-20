6都聲量都領先！民進黨推實境節目　盼主導2022選戰議題

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民進黨中央黨部今天首次舉行選舉記者會，由3位女性發言人謝佩芬、黃彩玲和謝子涵上場，除了公布2022競選主軸「顧家鄉 拚未來」外，也公布社群三支箭，包含「2022選舉資訊頁」、YT新節目《一碗麵的時間》及Podcast節目《耳朵出遊不出油》新單元「地方耳Mazing」，三箭齊發。
民進黨高層表示，新的選舉資訊頁整合了民進黨縣市長候選人社群資訊並強化選民活動，代表民進黨在完成提名工作後，選務工作整合機制相當迅速，不但已經完成各候選人的基本資料蒐集，連各候選人的社群平台也已經彙整完整，除了透過平日社群互動強化導流效果外，也讓選民可以快速掌握候選人資訊。
該高層表示，著眼於選民對於網路收視習慣的改變，民進黨順勢推出台灣選舉史上首次網路實境節目《一碗麵的時間》，由黃彩玲配合縣市長參選人，客製化推出廚房實境節目，讓參選人在做菜時也同時拉近與選民的距離，讓網友看到參選人不一樣的特質，打造風格類似Netflix近期熱映的「來吧！營業中」。
此外，民進黨Podcast節目《耳朵出遊不出油》新單元「地方耳Mazing」由謝子涵訪問各地方創生青年團體，讓年輕人來談他們關心的「顧家鄉」議題，進而吸引不同年輕族群關心年底縣市長選舉。
民進黨高層表示，民進黨選舉空戰雙管齊下，透過Youtube、Podcast和資訊專頁，搶攻台灣年輕選民的眼睛、耳朵與大拇指（指滑手機看內容）。希望藉由年輕選民最習慣的通路，直接互動與連結，增加候選人的曝光度。
黨政高層則表示，選戰分為空戰和陸戰，2者同等重要，缺一不可。空戰的層次不僅要兼顧傳統媒體，也要涵蓋當前新媒體的平台。民進黨自從蔡英文回任黨主席後，積極改造黨部文宣運作模式，在秘書長林錫耀的督軍下，整體文宣空戰由副秘書長林鶴明督導，並由媒創中心主任翁世豪、網路社群中心主任范綱皓以及新聞部主任蘇芳禾率領團隊運作。
此外，民進黨近期也不斷補強發言人陣營，以因應年底縣市長選戰的熱戰，國際部謝佩芬副主任、客家部周江杰主任分別負責國際、客家與黨政議題的發言回應；林靜儀與黃世杰2位立委強化中央執政辯護發言；黃彩玲和謝子涵除了發言工作外，更分別固守新媒體戰場Youtube與Podcast，加上新任的新竹市議員李妍慧與新北市議員李坤城，更是積極強化了年底縣市長選舉的地方火力，從近期桃竹、新北的議題攻防上，可以明顯地看出民進黨中央增強戰力的發言。
民進黨高層表示，選舉是動態發展的，但參選人一定是主體，中央黨部就像是最大的後勤支援部隊，不但要引導整體選戰議題節奏，也要支援各陣營議題攻防火力。民進黨同時針對各縣市長候選人製作客製化內容、強化候選人特質並進攻社群平台繼續維持聲量領先，並整合中央和地方，讓有限的資源發揮最大化的效益。
民進黨高層表示，日前有網路數據調查結果指出，民進黨六都的縣市長參選人聲量都領先對手，某種程度表示民進黨參選人比較能夠主導議題，這對於接下來的選戰節奏的掌握，也就相對有利。