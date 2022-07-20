以為斷氣　警準備破窗救援　「救活」警拳頭硬了

中市后里區１名鍾姓男子，巡邏員警發現車停在馬路中，員警趨前關心，發現該車引擎還發動著，駕駛手緊握方向盤，人卻趴在上面一動也不動，經敲窗多次又無反應，以為鍾男身體不適，失去意識，準備破窗並急呼119救援。所幸，鍾男將車窗搖下，一股濃厚酒氣散出，讓員警拳頭硬了，斥聲「喝酒不能開車、你還開」。當場施予酒精測試後，顯已違反公共危險罪嫌，將其帶返所偵辦，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

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26 歲鍾姓男子本月13日清晨6點30分，開車到后里區甲后路一段與大圳路口，車停路中，引擎發動，大甲警分局后里分駐所警員張延吉與王璽睿正執行巡邏勤務，看到這輛轎車停路中，感覺不妙，下車查看，發現鍾男趴在方向盤上且雙手緊握著，多次敲打車窗皆無反應、以為無生命徵象，準備急呼救護人員到場幫忙及破窗救人。

員警表示，鍾男突然驚醒，員警好心問道，「人有無不舒服？是否要協助就醫或通知家屬」，鍾男未置可否，但人一下車後散發濃濃酒氣，當下員警情緒一變，大聲斥呼「喝酒不能開車，你還開，而且還將車開到路中間停滯」。

原來，鍾男當日與朋友歡唱飲酒到深夜3點才結束，因為疲勞與不勝酒力，致使他精神恍惚因而將車輛停在馬路上，所幸行駛時未撞擊他人，否則傷亡不堪設想。