左耳割傷缺肉險破相　醫妙手回春重塑原型

50 歲張先生日前因為工作時不慎跌倒，導致左耳的外耳道及部分耳蝸被銳利的桌角削傷，不僅現場鮮血直流，甚至掉下一塊肉，附近同事發現後立即將他送至急診，檢查後幸好並未傷及聽力，且經過整形外科醫師妙手回春將耳朵順利接回，重現完整左耳外觀，讓他感動地直說，「總算可以自信走出門了」。

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亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，患者到院時意識仍十分清楚，不過左耳的耳廓撕裂傷長達十公分，不僅外耳道有撕裂傷，連內耳的軟骨也明顯外露，所幸經檢查後，聽力並沒有受損，且電腦斷層影像也顯示耳道骨並無位移，因此決定立即進行縫合手術。

鄭旭棠強調，人類耳朵講求對稱，構造也極為複雜，外耳屬於耳廓的構造，是由軟骨以及皮膚構成，富含血管以及神經，當耳廓發生撕裂傷時，傷口必須要先仔細消毒後，再進行清創縫合，加上軟骨是耳廓的支架，會決定整個外耳形狀，因此必須盡可能地保留完整軟骨組織，才能讓耳朵形狀回復原貌。

不過鄭旭棠指出，耳廓血管猶如指尖血管般細小，寬度僅有1到2mm，縫合過程不僅考驗專注力，對於細部構造的對位更是一大挑戰，由於患者到院時已缺少一小塊耳廓組織，因此決定將耳垂部分往上提取，並仔細對位軟骨及皮膚後，再用細針細線耐心縫合，過程中更不能穿透軟骨，避免影響左耳外觀。