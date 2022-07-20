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台股開高走低、終場僅漲39點　金融與航運股綠油油

▲台北股市今（20）日午盤過後賣壓沉重，終場僅漲39點，收在14733點，漲幅0.26%，成交金額新台幣2562億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（20）日午盤過後賣壓沉重，終場僅漲39點，收在14733點，漲幅0.26%，成交金額新台幣2562億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-20 14:01:54

美股四大指數昨（19）日開高，帶動台北股市今（20）日表現，早盤一度漲210點，來到14906點，漲幅1%以上，但午盤過後賣壓沉重，終場僅漲39點，收在14733點，漲幅0.26%，成交金額新台幣2562億元。權值股台積電收盤漲4元，收在495元，至於金融與航運股午盤過後綠油油。

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台股今日開盤漲116.32點，加權股價指數以14810.4點開出，早盤一度漲210點，來到14906點，漲幅1%以上，但午盤過後賣壓出籠，終場僅漲39點，收在14733點，漲幅0.26%，成交金額新台幣2562億元。權值股台積電早盤最高漲12元，來到503元，站回500元，但500元得而復失，收盤漲4元，收在495元。

其他重要電子股如聯發科漲逾1%，來到671元。鴻海尾盤回落，終場來到盤下小跌。華碩、宏碁、友達、群創、和碩、聯電、緯創、旺宏、力積電漲1到3%之間。大立光早盤紅翻黑，尾盤跌60元，收在1920元。國巨跌超過1%。

另外，金融股午盤殺低，像是中再保幾近跌停板，聯邦銀、新產、三商壽、台中銀跌1%以上，富邦金跌0.8%、新光金跌0.7%。至於航運股午盤過後也承壓綠光罩頂，長榮、陽明與萬海終場跌2%、1.3%與1.4%。

今日盤面焦點為IC設計族群，鈺太、力旺飆漲停，晶心科、威盛、矽力-KY漲7到8%。半導體概念股也紅通通，漢磊、采鈺、環球晶、世芯-KY、嘉晶漲3到5%。千金股除了力旺漲停收在1195元外，AES-KY、信驊、譜瑞、祥碩都漲2到3%。



巷仔內／統一鞏固霸業吃家樂福　零售版圖大戰鎖定新戰場

台積電漲12元領軍上攻　台股早盤強勢漲210點

今日來講股／台股Q3測試底部　大型龍頭股票跌出投資價值

經濟衰退雜音仍在　專家建議鎖定跌深或產業趨勢股

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