《全明星》第四季30位選手出爐 名單驚見《原子》小鮮肉
台視、三立運動實境節目《全明星運動會》第四季將於本週日（24）日晚間8點於台視頻道首播，當晚10點三立都會台播出，其它播出平台包括LineTV、MyVideo、MOD全享包、Hami Video、MOMOTV、Vidol以及全明星運動會YouTube。今（20）日舉行開播記者會，名單也跟著出爐，包含好久不見「台大五姬」之一的翁滋蔓，還有最近在節目《原子少年》爆紅的「火星」成員夏浦洋，讓觀眾都相當期待。
本季全新內容與賽制，由專業國手錢薇娟、江宏傑、郭泓志帶領藍、紅、黃三隊，畇二、斐棋、林襄擔任隊經理，主播徐展元與新搭檔卓君澤熱血播報，以及實力超強的全新陣容，「紀錄之戰」即將展開。
本季挑選選手以體能狀態與運動風度為首要決選條件，看看誰會是第四季「怪物選手」，奪得各項單項比賽MVP及破紀錄獎牌及勳章。今（18）日於桃園市立田徑場舉辦首映記者會，同時名單對外正式曝光，女生陣容包括翁滋蔓、陳妤、陳怡叡、壯壯、文雨非、葉慈毓、陳伊、劉心語、林玉書、謝予容、鄭靚歆、賴Ki。男生陣容不乏八塊肌鮮肉，包括林輝瑝、黃宏軒、各務孝太、許得瑋、曾奕翔、夏浦洋、林家佑、曾昱嘉、Zing、吳珝陽、徐瑋澤、子賢、漢之、彭尊、張家陞、于成炘、林志宇、梅賢治。
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