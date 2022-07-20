高雄薪資超車台中？高薪公司一次看：高收入選「這行業」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北平均薪資4萬2464元
新北平均薪資4萬909元
新竹平均薪資5萬163元
桃園平均薪資4萬885元
台中平均薪資3萬5956元
台南平均薪資3萬9262元
高雄平均薪資3萬6586元
「比薪水」分析指出，過去經常在七都平均薪資排行中墊底的高雄，上半年出現薪資成長，罕見超越台中平均薪資。許多人猜測是否與台積電到高雄設廠有關，「比薪水」認為此現象只出現在上半年度報告中，還需要經過長期觀察，不過光是台積電落腳高雄消息釋出，確實已為高雄求職市場帶來變動，科技產業公司都必須拿出聰明的條件來留住未來可能流失的人才。
從七都的高薪公司清單來看，不難發現高達8成都是科技相關產業，從近年穩坐高薪龍頭的半導體業，到軟體服務、電腦、電子與相關產業，在高薪公司清單中都可見身影。除此之外，像是電商、銀行也有公司入榜。「比薪水」建議求職者在找工作前，可多瞭解類似公司的薪資落點，才有機會獲得最具競爭力的薪水。
🟡公司平均月薪資高於該地平均薪資的公司清單
📍新竹平均薪資5萬163元，超越該地平均薪資的公司有5間。
▪MTK聯發科技平均薪資：8萬4991元
▪友達光電平均薪資：5萬9743元
▪工研院平均薪資：5萬8275元
▪TSMC台積電平均薪資：5萬5991元
▪力成科技平均薪資：5萬1533元
📍台北平均薪資42464元，超越該地平均薪資的公司有10間。
▪和碩平均薪資：5萬3541元
▪Wistron緯創資通平均薪資：5萬3148元
▪花旗銀行平均薪資：5萬1958元
▪資策會平均薪資：5萬470元
▪ASUS華碩電腦平均薪資：5萬119元
▪中國信託銀行平均薪資：4萬8965元
▪玉山銀行平均薪資：4萬8763元
▪仁寶電腦平均薪資：4萬8429元
▪SHOPEE蝦皮購物平均薪資：4萬8293元
▪CTCI中鼎平均薪資：4萬7087元
📍新北平均薪資4萬909元，超越該地平均薪資的公司有1間。
▪Wistron緯創資通平均薪資：5萬3774元
📍桃園平均薪資4萬885元，超越該地平均薪資的公司有4間。
▪台達電平均薪資：6萬200元
▪廣達電平均薪資：5萬3390元
▪日月光中壢廠平均薪資：4萬5688元
▪欣興電子平均薪資：4萬2246元
📍台南平均薪資3萬9262元，超越該地平均薪資的公司有3間。
▪聯電平均薪資：5萬8644元
▪台積電平均薪資：5萬3927元
▪群創光電平均薪資：4萬8468元
📍高雄平均薪資3萬6586元，超越該地平均薪資的公司有1間。
▪日月光高雄廠平均薪資：4萬6914元
📍台中平均薪資35956元，超越該地平均薪資的公司有4間。
▪台灣美光平均薪資：6萬5488元
▪台積電平均薪資：5萬4590元
▪友達光電平均薪資：4萬6710元
▪SPIL矽品平均薪資：4萬665元