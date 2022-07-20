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2022數位現場雙年展　台澳4場館首度聯合呈現

▲《克賽諾牡丹預報》歷經實體階段呈現與網路藝術版後，今年將於台北表演藝術中心首演。（圖／台北表演藝術中心提供）
▲《克賽諾牡丹預報》歷經實體階段呈現與網路藝術版後，今年將於台北表演藝術中心首演。（圖／台北表演藝術中心提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-20 14:11:56

在駐雪梨辦事處文化組與墨爾本藝術之家攜手合作下，2022第二屆BLEED數位現場雙年展首度跨越邊界，聯合雪梨坎貝爾敦藝術中心、台北表演藝術中心及台北當代藝術館共同策劃，於昨（19）日正式發布節目，8月29日至9月25日將在墨爾本、雪梨、台北等3城市4場館，呈現全新委託創作的當代藝術節目。

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文化部指出，BLEED為新冠肺炎疫情前創辦的6年藝術展會，首屆於2020年展出，透過創新與前瞻的形式，探討藝術如今在線上可以如何運用、體驗與轉譯；本屆邀請台灣作為第一個國際夥伴，藝術之家共同藝術總監妮西亞•納加拉詹表示，「很興奮能將藝術實踐中針對數位和現場的對話延伸到台北表演藝術中心及台北當代藝術館，也很高興能以共同策展與共同製作的模式來思考我們在亞太地區的位置。」

坎貝爾敦藝術中心總監麥可•達格斯提諾表示，「此刻正是需要質問關於跨越、模糊與突破邊界的時候，我們非常驕傲能與藝術之家、台北表演藝術中心及台北當代藝術館合作呈現這項新媒體藝術慶典。」

文化部表示，本屆雙年展試圖延伸拓展彼此的連結感，思考「邊界」（border）帶來的潛力與問題，同時探討人類、科技、媒體、歷史、國族以及情緒地理、自然地理與數位地理彼此之間的交會處；節目由實體現場與線上元素組成，彼此相輔相成。

台北表演藝術中心策畫節目有《克賽諾牡丹預報》（Paeonia Drive）及《謝謝電影神》（Thank You Movie God）。《克賽諾牡丹預報》是一項揉合現場表演、影像裝置與舞蹈的跨域共創計畫，由台灣視覺及影像藝術家蘇郁心與雪梨舞者暨編舞家安琪拉．戈歐共同合作，歷經實體階段呈現與網路藝術版後，今年將於台北表演藝術中心首演。

從新技術、數位表演藝術到視覺文化實踐，新媒體藝術家暨編舞家蘇文琪推出《謝謝電影神》計畫，藉由變幻及轉譯VR作品《黑洞博物館+身體瀏覽器》到線上放映的介面與模組，蘇文琪將進一步探究3D與2D之間空間維度的劇場性、映像的編碼與變奏及電影藝術的生產與辯證。

台北當代藝術館策畫節目《白浪的定居殖民博物館》（The Pailang Museum），由台灣藝術家吳其育發起，博物館的名稱「白浪」源自台灣原住民族借閩南語音「歹人」對台灣漢人定居者的稱呼。白浪博物館嘗試揭露「白浪凝視」及經常被自然化的歷史性關聯，也積極講述定居殖民結構對自然生態及其物種的各種組織方式。

台北表演藝術中心董事長劉若瑀與執行長王孟超表示，這次的台澳跨機構合作對北藝的意義重大，尤其在全球疫情持續影響下，讓北藝能持續推進與國際藝文從業者的對話。北藝將於今年8月正式開幕，作為亞太地區的新興藝術機構，與澳洲夥伴聯合籌辦BLEED 2022，將開啟北藝在跨文化、跨領域面向的新篇章。

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