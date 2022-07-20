2022數位現場雙年展　台澳4場館首度聯合呈現

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坎貝爾敦藝術中心總監麥可•達格斯提諾表示，「此刻正是需要質問關於跨越、模糊與突破邊界的時候，我們非常驕傲能與藝術之家、台北表演藝術中心及台北當代藝術館合作呈現這項新媒體藝術慶典。」
文化部表示，本屆雙年展試圖延伸拓展彼此的連結感，思考「邊界」（border）帶來的潛力與問題，同時探討人類、科技、媒體、歷史、國族以及情緒地理、自然地理與數位地理彼此之間的交會處；節目由實體現場與線上元素組成，彼此相輔相成。
台北表演藝術中心策畫節目有《克賽諾牡丹預報》（Paeonia Drive）及《謝謝電影神》（Thank You Movie God）。《克賽諾牡丹預報》是一項揉合現場表演、影像裝置與舞蹈的跨域共創計畫，由台灣視覺及影像藝術家蘇郁心與雪梨舞者暨編舞家安琪拉．戈歐共同合作，歷經實體階段呈現與網路藝術版後，今年將於台北表演藝術中心首演。
從新技術、數位表演藝術到視覺文化實踐，新媒體藝術家暨編舞家蘇文琪推出《謝謝電影神》計畫，藉由變幻及轉譯VR作品《黑洞博物館+身體瀏覽器》到線上放映的介面與模組，蘇文琪將進一步探究3D與2D之間空間維度的劇場性、映像的編碼與變奏及電影藝術的生產與辯證。
台北當代藝術館策畫節目《白浪的定居殖民博物館》（The Pailang Museum），由台灣藝術家吳其育發起，博物館的名稱「白浪」源自台灣原住民族借閩南語音「歹人」對台灣漢人定居者的稱呼。白浪博物館嘗試揭露「白浪凝視」及經常被自然化的歷史性關聯，也積極講述定居殖民結構對自然生態及其物種的各種組織方式。
台北表演藝術中心董事長劉若瑀與執行長王孟超表示，這次的台澳跨機構合作對北藝的意義重大，尤其在全球疫情持續影響下，讓北藝能持續推進與國際藝文從業者的對話。北藝將於今年8月正式開幕，作為亞太地區的新興藝術機構，與澳洲夥伴聯合籌辦BLEED 2022，將開啟北藝在跨文化、跨領域面向的新篇章。