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先前爭取台北　林佳龍：沒有我就沒人抗衡蔣萬安、黃珊珊

▲談到先前爭取參選台北，林佳龍說，沒有他，這2個月就只剩蔣萬安、黃珊珊。（資料圖／林佳龍團隊提供）
▲談到先前爭取參選台北，林佳龍說，沒有他，這2個月就只剩蔣萬安、黃珊珊。（資料圖／林佳龍團隊提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-20 14:24:10

代表民進黨參選新北市長的林佳龍今（20）日接受「齊有此理」專訪指出，他是半個月前才比較清楚知道陳時中有意參選台北市長，在那之前都是以防疫為主，不要說當時沒有他能擋子彈、草船借箭，這2個多月就只有蔣萬安跟黃珊珊，沒有民進黨人可以抗衡。

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林佳龍說，陳時中選台北市、他選新北市，不管是「龍中配」、「中龍配」，其實是很感動的人，因為他們以大局為重、就戰鬥位置，這個轉折很「順時中（鐘）」，沒有固執到非我自己不可，但要有人準備首都圈政策，可以作為未來雙北選舉聯合政見。

林佳龍指出，去年他辭去交通部長後，蔡英文總統就希望他可以從選舉後再站起來，就要他考慮六都可能性，但為了把太魯閣號事故善後、陪伴、改革，所以就沒答應；中二選區補選擔任林靜儀的主委，贏了後蔡英文又說他已重返政壇。

林佳龍表示，中二補選過後蔡英文確實有關心，也是鼓勵他，但他也沒也到抵死不從，但有說自己考量，而且在地立委也準備很久，他擔任過直轄市長，可以幫助的是首都圈；也曾一度以為總統放棄了，但也找他思考六都的可能。

至於林佳龍是否跟行政院長蘇貞昌過，林佳龍說，蘇是他的老長官，在選對會徵召他的時候，就給他很多寶貴意見；蘇也有說，就由中央黨部看編制上怎樣，是願意支持黨中央佈局。

林佳龍說表示，事實上去操盤的人如果可以代表蔡英文、蘇貞昌就是林錫耀，因為林錫耀是蔡英文秘書長，也是蘇貞昌擔任台北縣長的副縣長，也操盤過很多次，就已經合體。

林佳龍也說，總幹事部分希望是在地、有經驗，大家都討論蘇巧慧，她是年輕一代有創意，蘇巧慧很刻意的說，應該由前輩羅致政、吳秉叡來擔任總幹事，綜合考慮後，吳秉叡也爽快就答應了，因為吳秉叡本來曾規劃要選。

林佳龍說，政策組由羅致政以副主委來擔任，張宏陸以副主委兼組織群召集人，蘇巧慧以副主委擔任文宣群召集人，政策、組織、文宣都有3支柱子，並由副主委、立委擔任，組徵架構人事安排，是史上最強團隊，最大選區、最短時間，要打贏勝戰，大家是充滿信心。

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