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PLG／國際賽被震撼教育　張鎮衙進職籃首要加強身體素質

▲張鎮衙。（圖／吳忠育攝）
▲張鎮衙。（圖／吳忠育攝）

記者黃建霖/臺北報導

2022-07-20 14:28:042022-07-20 14:35:39

P.League+今(20)日進行新人測試會，作為選秀狀元大熱門，22歲的政治大學前鋒張鎮衙，也在活動中抽空接受採訪。他認為自己目前最迫切需要加強的部分是身體素質，也坦言在國際賽時受到國外選手的震撼教育。

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「其實我不是很在意外界強加給我的頭銜，比較著重在場上所展現出來的東西。當然媒體不斷報導選秀大物之類的話，我不可能沒看到，也自然會有點壓力，但我還是覺得要專注在打好自己的比賽上。」張鎮衙如此說道。

選擇投入PLG選秀，張鎮衙坦言自己過去在台灣還沒有看過任何一個籃球聯賽，可以做到這個規格，無論是場上、還是場下，真的都都讓人非常震撼，也是他之所以選擇報名台灣職籃選秀的原因。

張鎮衙說，「其實在大一、大二時，還是有想過去國外打球，像是CBA、NBL等等，去闖闖看。但其實現在台灣籃球已經多了很多機會，因此我會希望留下來，畢竟誰不想在自己家鄉打球？」

從大專進入到職業是一個大門檻，球員往往必須要有質的提升，才能適應更高強度的聯盟。對此張鎮衙說自己剛從世界盃回來，體認到真的要有一定的身體強度，才能在更高水準的比賽中將自己會的東西展現出來。

「其實在看中國隊和日本隊的那些球員，他們的動作也不會說特別花俏，但身體強度好，因此把握度也很夠，動作都很到位。」張鎮衙感嘆說，「台灣球員可以把自己的標準放高一點，雖然我們和日韓還有距離，但不要說安於在國內。」

身為一名射手，張鎮衙也對日本隊的體系有所感觸，他表示對方的跑位和傳球的水準真的很高，是一種長期訓練的直覺。「因為以前我們也會去日本移訓，那時候他們的學生球員就是在用這種方式打球，已經根深蒂固。從小訓練就是傳導快、打球觀念正確。」

而談到自己在世界盃資格賽和中國大陸後衛孫銘徽發生的衝突，張鎮衙苦笑說，其實就是比較一些激烈的身體衝突，但彼此的動作也沒有針對性，「但理解就是國際賽，很多都會被放大。」

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