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馬祖國際藝術島首次國外參展！馬來西亞喬治市藝術節登場

▲馬祖國際藝術島於馬來西亞喬治市藝術節登場。（圖／文化總會提供）
▲馬祖國際藝術島於馬來西亞喬治市藝術節登場。（圖／文化總會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-21 10:39:34

文化總會與連江縣政府共同主辦的首屆馬祖國際藝術島，今年4月閉幕，策展主題「島嶼釀」承繼馬祖解除戰地政務後30年的風土交會，重新引領民眾認識馬祖的戰地位置及文化。馬祖國際藝術島這個月受邀前往馬來西亞喬治市藝術節參展，透過文化交流讓國際人士了解不同面貌的台灣，並推廣以文化為主體的台灣觀光型態。

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文總指出，馬祖國際藝術島前往喬治市藝術節所舉辦的首屆「島嶼島—台灣設計週」佈展，讓馬來⻄亞民眾深入了解台灣藝術與文創產業，並促進兩國藝文界交流。此次台灣設計週在「藝文策展」上，以著重台灣當代藝術策展的新美學、新思維，及創造文化趨勢的議題性，受邀單位除了馬祖國際藝術島，還有南國漫讀節、台北流行音樂中心等，讓馬來西亞民眾了解「不只是美麗」的台灣。

文總表示，馬祖擁有特殊的地理位置，與阻隔東西德的柏林圍牆、南北韓的北緯38度線，並列世界3大冷戰歷史遺跡，馬祖國際藝術島嘗試在解除戰地政務30年後的馬祖，以藝術及文化作為深入認識地方的第一步，透過「公共建設」、「地方創生」、「島內藝術家與外地人共創共構」等面向展現馬祖的軟硬體建設發展樣貌與生活態樣，引領大家回到這個充滿戰地回憶的島嶼，認識全新的馬祖。

文總指出，此次馬祖國際藝術島攤位，特別展示充滿藝術島意象的《島嶼釀》海報、看見馬祖常民景象的藝術島手冊，及深入介紹馬祖飲食、傳統習俗、信仰等的新活水27期《原來是馬祖》等展覽資訊，讓馬來西亞民眾，也能一窺馬祖之美。

本次喬治市藝術節「島嶼島—台灣設計週」已於7月16日正式開展，除了眾多品牌齊聚參展，也以「美感騷動」為主題規劃4場線上論壇，邀請台北流行音樂中心建築師Jesse Reiser、建築師費正元、導演陳奕仁、台北市立美術館長王俊傑等人線上分享，另外也邀請到馬祖國際藝術島總策劃吳漢中、主視覺設計師馮宇，及教育計畫《風塔》策展人蔡沛原，分別以在地共創、傳統與藝術設計的交融，及藝術島總策劃等多方面視角，跟大家聊聊心中的馬祖風景，來場人文與風土的交會。

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